Nieuwe reeks dansavonden in de foyer van vanBeresteyn

VEENDAM – Op woensdag 4 november start bij vanBeresteyn een nieuwe reeks gezellige dansavonden. Tijdens vier avonden kunnen dansparen vrij de dansvloer op in de foyer en in een ontspannen sfeer genieten van muziek, beweging en ontmoeting.
De avonden worden verzorgd door John de Jonge en Wilma Jonker van Dansschool De Jonge Veendam. Het is nadrukkelijk een dansavond en geen dansworkshop: bezoekers bepalen zelf wanneer en hoeveel zij willen dansen. Alleen als het rustig is op de vloer kan tussendoor een gezamenlijke dans worden aangeboden. Dit is geen vast onderdeel van de avond.
De dansavonden vinden plaats op 4 november, 6 januari, 3 februari en 3 maart. De inloop begint om 19.30 uur en er wordt gedanst van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. De reeks wordt op 3 maart extra feestelijk afgesloten met livemuziek en een hapjesschaal. De avonden zijn uitsluitend bedoeld voor dansparen; vanBeresteyn regelt geen danspartner.
Data: 4 november 2026, 6 januari, 3 februari en 3 maart 2027
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur, einde rond 22.00 uur
Locatie: foyer van vanBeresteyn
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn