Regeringscommissaris Henk Nijboer bezoekt Oldambt

OLDAMBT – Op dinsdag 27 oktober bracht regeringscommissaris Henk Nijboer een bezoek aan de gemeente Oldambt, als onderdeel van zijn ronde aan alle versterkingsgemeenten. Het doel van het bezoek was om kennis te maken met de gemeente en inzicht te krijgen in de lokale opgaven en uitdagingen, ook in relatie tot Nij Begun. Anderzijds bood het ook gelegenheid voor de regeringscommissaris om zijn rol en werkwijze toe te lichten. Er was ruimte voor gesprek en het delen van ervaringen. Het laatste programmaonderdeel betrof een bezoek aan inwoners die met hun boerderij in een traject van schadeherstel en versterking zitten. Het college kijkt terug op een prettige en positieve ontmoeting.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Het was erg waardevol om met het gehele college kennis te maken met de regeringscommissaris. Het is goed om te weten hoe hij zijn rol ziet en hoe hij van betekenis kan zijn, ook in de verbinding tussen Groningen en Den Haag. Tegelijkertijd hebben wij goed kunnen laten zien waar de uitdagingen liggen in Oldambt rond de agenda’s van Nij Begun. Op het gebied van schadeherstel en versterking hebben we gesproken over de specifieke situatie in onze gemeente en over hoe om te gaan met verschillen in de aanpak. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld de opgave rond onderwijs en onderwijshuisvesting, wonen, voorzieningen en leefbaarheid. Ook is gesproken over de uitvoering van de isolatieaanpak en de sociale en economische agenda en het belang om hier nu concrete resultaten in te bereiken.”

Op bezoek bij inwoners

In het tweede deel van het bezoek nam wethouder Tim van Bostelen de regeringscommissaris mee op bezoek bij twee inwoners in Nieuw-Scheemda die midden in het proces van schadeherstel en versterking zitten. Hun persoonlijke verhaal maakte duidelijk welke invloed langdurige en complexe procedures kunnen hebben op inwoners en hun dagelijks leven. Bewoners mevrouw Lugtenberg en haar partner vertelden hoe de inmiddels jarenlange problemen rondom schadeherstel en versterking niet alleen gevolgen hebben voor de woning en het wooncomfort, maar ook voor de bedrijfsvoering en de toekomst van hun agrarisch bedrijf.

“Onze boerderij gaat steeds verder achteruit, wat ook gevolgen heeft voor ons agrarisch bedrijf. We zitten nu al enkele jaren in een traject van opnames en onderzoeken van versterking en duurzaam herstel. De onzekerheid vraagt veel van ons, ook mentaal gezien.” De inwoners hebben de regeringscommissaris de boerderij laten zien en hun verhaal verteld. Naast de schadeproblematiek, die afgelopen jaren steeds groter is geworden, speelt met name de lange duur en onduidelijkheid een grote rol in het hele proces. Geplande investeringen in de boerderij worden telkens uitgesteld, evenals de toegekende subsidie vanuit het Agroprogramma van de provincie Groningen. Vanuit de gemeente zijn we betrokken met onze inwonersondersteuning en kijken we naar mogelijke oplossingen om de situatie te verbeteren.

Aandacht voor de lokale praktijk

Het college kijkt terug op een waardevolle ontmoeting met de regeringscommissaris. Het bezoek bood gelegenheid om te laten zien wat de lokale opgaven zijn in Oldambt. De gesprekken met inwoners benadrukten het belang van aandacht voor de persoonlijke situatie van inwoners en voor oplossingen die aansluiten bij de complexiteit van schadeherstel en versterking.

Bron: Gemeente Oldambt