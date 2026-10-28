Ruim 35 pleeggezinnen maken verschil voor kinderen in Westerwolde

WESTERWOLDE – Tijdens de Week van de Pleegzorg staan de pleeggezinnen in Westerwolde centraal. In Westerwolde doen ruim 35 pleeggezinnen dit iedere dag. Zij openen hun huis voor een kind dat een veilige plek nodig heeft en maken daarmee een groot verschil in het leven van deze kinderen. Met het jaarlijkse pleegzorgcompliment bedankt de gemeente deze gezinnen voor hun inzet.
Kind weer kind zijn
Niet ieder kind kan thuis opgroeien. Soms is de situatie thuis tijdelijk zo moeilijk dat een kind ergens anders moet wonen. Een pleeggezin biedt dan rust, aandacht en een vertrouwde omgeving. Dat geeft kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en weer gewoon kind te zijn. Wietze Potze, wethouder Jeugd:” Pleegouders maken iedere dag het verschil voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij bieden een vertrouwde omgeving, een luisterend oor en de ruimte om weer gewoon kind te zijn. Daar hebben wij veel waardering voor. Tijdens de Week van de Pleegzorg zetten we deze gezinnen daarom graag in het zonnetje.
Verschillende vormen van pleegzorg
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Soms gaat het om opvang voor een paar weken of maanden, soms voor langere tijd. Pleegouders krijgen begeleiding en staan er niet alleen voor. Inwoners die benieuwd zijn of pleegzorg bij hen past, kunnen zich vrijblijvend oriënteren. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.pleegzorggroningen.nl
Week van de pleegzorg
Verder organiseren pleegzorgorganisaties en gemeenten in deze week verschillende activiteiten voor pleeggezinnen. Naast de lokale waardering van de gemeente Westerwolde wordt ook provinciaal aan waardering gedacht. Zo is het bijvoorbeeld voor alle pleeggezinnen in de provincie Groningen mogelijk om op 7 november gratis te komen zwemmen in sportcentrum Kardinge.
Pleeggezinnen in Westerwolde ontvangen als dank voor hun inzet het pleegzorgcompliment als waardering. Het compliment bestaat uit cadeaubonnen die pleegouders kunnen gebruiken in verschillende lokale winkels en organisaties in Westerwolde.
Pleegouders die op maandag 9 november nog geen bon hebben ontvangen, kunnen contact opnemen via gemeente@westerwolde.nl of (0599) 32 02 20. Vermeld daarbij de naam van de pleegouder en de pleegzorgorganisatie.
Bron: Gemeente Westerwolde