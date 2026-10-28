Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.45 Annemiek Hoesen – Magisch Samhain in Bourtange
10.15 Geert de Breucker – Informatiemiddag Oogvereniging in Stadskanaal
10.45 Rein de Goeje – Bloeiende bermen in Westerwolde
11.15 Roel – Actiegroep Jonge Sassen
11.45 Martin Klein – Modelautobeurs in Valthermond
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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