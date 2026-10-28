Wethouder van Klaveren ontvangt eerste exemplaar historisch verzamelalbum over Pekela

PEKELA – Hoe zag Pekela er vroeger uit? Ontdek het met het verzamelalbum over Pekela.
Bij Jumbo Oude Pekela kun je sparen voor het unieke verzamelalbum Pekela. Het verzamelalbum is helemaal gratis. Klanten van Jumbo Oude Pekela kunnen van 28 oktober t/m 22 december sparen voor historische plaatjes over Pekela. De plaatjes kunnen in een speciaal verzamelalbum worden geplakt. Zo ontstaat een album vol verhalen en beelden over het heden en verleden van Pekela.
Wethouder van Klaveren ontving vanmorgen het eerste exemplaar van het verzamelalbum. Zij kreeg deze door filiaalmanager Wesley Witvoet uitgereikt.
Het verzamelalbum is in samenwerking met vrijwilligers van het Kapiteinshuis en Siep&Co tot stand gekomen. Dankzij hun kennis over Pekela is een mooi album samengesteld dat de geschiedenis van Pekela tot leven brengt.
Foto’s: Gemeente Pekela