Afgesloten weg naar Rhede verrast automobilisten: ‘Dan maar terug naar huis’

BELLINGWOLDE – Keren, een andere route zoeken of terug naar huis. Automobilisten die bij Bellingwolde de grens oversteken, stranden even verderop voor een wegafzetting. Meerdere weggebruikers vertellen ter plekke dat zij niet weten hoe ze hun reis kunnen vervolgen. „Waar we langs moeten? Geen idee.”

Een automobilist uit Oude Pekela wilde in Duitsland tanken en tabak halen. Omdat de route bekend is, bleef de navigatie uit. „Ik bedoel, ik kom hier veel vaker.” De afsluiting was daardoor een verrassing.

Een omweg maken zit er deze keer niet in. „Ik ga weer terug naar de Pekela en dan ga ik een kop koffie drinken.” Wel vraagt de automobilist zich af waarom een alternatieve route niet duidelijk staat aangegeven. „Ik snap niet dat ze niet de boel gewoon even omleiden.”

Twintig minuten tot een half uur omrijden

Ook andere weggebruikers twijfelen bij de afzetting hoe ze verder moeten. „We zagen wel dat we niet verder konden, maar er was geen omleiding bij”, vertelt een van hen. De extra reistijd wordt door de automobilist geschat op twintig minuten tot een half uur.

Voor reizigers richting Papenburg biedt ook de navigatie geen uitkomst. „Die zegt dan: na een paar meter kan je linksaf. Maar nu kan ik ook niet linksaf.” Zij vinden dat ze eerder gewaarschuwd hadden moeten worden. „Je rijdt helemaal deze weg op. En nu staat die dicht.”

Hun uitstapje gaat wel door. „We hebben de hele dag tijd. Wij wilden naar Papenburg, dus daar zullen we ook gaan.”

De weg tussen Bellingwolde en Rhede is afgesloten voor de vervanging van een duiker. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 november.

Malou Vos

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