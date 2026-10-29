Inloopavond over vergunningen verandert in mislukking voor gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Wat een goed gesprek had moeten worden tussen de gemeente Oldambt en lokale evenementenorganisatoren over de vergunningencrisis in de gemeente, is gisteravond uitgemond in een rommelige bijeenkomst waar de verwijten over en weer vlogen. Binnen een uur was de bijeenkomst voorbij. Dit tot grote frustratie van organisatoren. “Er is nul overdracht van kennis!”

De bijeenkomst werd door de gemeente Oldambt georganiseerd nadat het vergunningenproces in Oldambt al langere tijd uiterst moeizaam verliep. Grote evenementen zoals de Duitse dagen werden geschrapt en organisatoren van evenementen zoals Waterbei en het Kom Over De Brug Festival moesten soms wel negen maanden wachten op hun vergunning of kregen deze pas vlak voor de start van hun evenement binnen.

Door berichtgeving hierover vanuit Groningen1 en na aanhoudende onduidelijkheid over veiligheidseisen bij onder meer de Duitse Dagen en de Sinterklaasintocht én na eerdere excuses in de gemeenteraad voor gemaakte fouten, beloofde het gemeentebestuur om beter te communiceren. Deze avond had de eerste stap moeten zijn om samen naar oplossingen te zoeken.

Gemor

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Tim van Bostelen openden de bijeenkomst voor een morrend publiek nog wel door hun waardering voor de evenmentenorganisatoren uit te spreken, maar tegelijk ook het belang van veiligheid en strengere regels te benadrukken. “We hebben hier wel regels te volgen”, aldus de wethouder en door veranderende omstandigheden, zoals extremer weer en strengere veiligheidseisen, ziet de gemeente zich ook genoodzaakt regels strakker toe te passen.

De sfeer werd er niet beter op toen de burgemeester en de wethouder na de opening al na zo’n tien minuten de zaal verlieten en de leiding van de avond overdroegen aan een aantal ambtenaren. Het snelle vertrek van het college schoot bij een aantal aanwezigen in het verkeerde keelgat. “Daar was ik heel boos en teleurgesteld over,” reageert een van de aanwezigen achteraf tegenover Groningen1. Dat er vervolgens ook niemand aanwezig bleek om notulen te maken, versterkte het gevoel bij de vrijwilligers dat zij niet serieus werden genomen. “We zitten hier niet op een cursus te wachten van de gemeente legt het nog even een keertje uit”, aldus een van de aanwezigen.

Visieverschil

De gemeente had namelijk in de hoeken van de zaal borden geplaatst waarop de ondernemers en organisatoren van evenementen hun opmerkingen kunnen plaatsen, maar daar zaten de organisatoren van de evenementen niet op te wachten. Die wilden graag weten waarom het zo lang duurde voordat de vergunningen werden toegekend en wat de gemeente nu concreet gaat doen om organisaties tegemoet te komen.

Bij de aanwezigen zorgde de uitleg van de gemeente vooral toch de borden te gebruiken om kritiekpunten op te schrijven voor een opstapeling van oude frustraties. Verschillende sprekers gaven nogmaals aan dat ze regelmatig maandenlang moesten wachten op een definitieve vergunning, die in sommige gevallen pas twee dagen voor de start van het evenement werd afgegeven.

“Dat levert ons gigantisch veel stress op,” klonk het vanuit de zaal. Ook het gebrek aan overdracht van kennis bij personeelswisselingen op het gemeentehuis kreeg veel kritiek: “Als hier iemand stopt met werken, die gaat naar huis, die gaat met pensioen en drie maanden later komt er een nieuw iemand binnen, en er is nul overdracht van kennis! Dat zorgt steeds voor problemen, en dat speelt al jaren!”, aldus een organisator. Daarnaast werd een populaire en behulpzame ambtenaar gemist die in het verleden veel heeft betekend voor de vrijwilligers.

Na ruim dertig minuten van felle discussie werd vanuit de zaal voorgesteld om maar te stoppen. In plaats van te brainstormen op papier werd afgesproken dat de gemeente een vragenlijst per e-mail rondstuurt, waarop organisatoren hun problemen en oplossingen duidelijk kunnen opschrijven.

Gespreksleiders vanuit de gemeente gaven de aanwezigen vervolgens de keuze: vertrekken en de e-mail afwachten, of blijven om in kleine groepjes verder te praten. Een groot deel van de aanwezigen besloot na een kleine stemming daarop naar huis te gaan, waarna de bijeenkomst na iets meer dan vijftig minuten voorbij was.

Vertegenwoordigers van de gemeente gaven toe dat de vergunningen de afgelopen tijd niet goed zijn verlopen door te weinig personeel. Ze benadrukten wel dat er nu hard gewerkt wordt aan een vast team om de service te verbeteren. De antwoorden via de mail moeten de basis vormen voor een volgende bijeenkomst.

Reactie Gemeente Oldambt

Groningen1 vroeg de gemeente om een reactie. Hieronder staan vragen van Groningen1 en antwoorden van de gemeente.

Hoe vond u het gaan?

Wat we hier in ieder geval uit meenemen, is dat we bij een volgende bijeenkomst nog duidelijker moeten communiceren over het doel en de opzet. We hadden organisatoren uitgenodigd om samen in gesprek te gaan over hun ervaringen en mogelijke verbeteringen. Tijdens de avond bleek dat een deel van de aanwezigen andere verwachtingen had. Dat vinden we jammer en daar hebben we tijdens de bijeenkomst ruimte voor proberen te maken.

Een aantal organisatoren besloot te vertrekken. Daar waren verschillende redenen voor. Sommige organisatoren wilden hun ervaringen liever schriftelijk delen, terwijl anderen aangaven tevreden te zijn en weinig toe te kunnen voegen.

Met de organisatoren die bleven, hebben we constructieve gesprekken gevoerd. Dat heeft ons bruikbare inzichten opgeleverd over wat we in ons proces kunnen verbeteren en hoe we organisatoren beter kunnen ondersteunen.

Welke lering trekt het gemeentebestuur uit het feit dat een groot deel van de aanwezige organisatoren na “een dik halfuur” besloot op te stappen?

We vinden het jammer dat we niet met alle aanwezige organisatoren het gesprek hebben kunnen voeren. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, kun je doorvragen, ervaringen beter begrijpen en samen kijken naar mogelijke verbeteringen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om te benoemen dat organisatoren om verschillende redenen vertrokken. Niet iedereen was ontevreden over de bijeenkomst of over de werkwijze van de gemeente.

Verder is ook een aanzienlijk deel van de organisatoren wel gebleven en hebben we met hen constructieve gesprekken gevoerd.

Er was blijkbaar veel kritiek op het feit dat er geen notulist aanwezig was om de ingebrachte punten en frustraties vast te leggen. Klopt dat? Waarom is daar niet voor gezorgd?



De vraag naar een notulist is tijdens de bijeenkomst gesteld en kreeg wat bijval. Er was inderdaad geen aparte notulist aanwezig. Dat was een keuze, omdat we de avond hadden ingericht met verschillende werkvormen waarbij organisatoren hun ervaringen, knelpunten en ideeën voor verbetering zelf op papier konden zetten.

Op die manier wilden we niet alleen signalen ophalen, maar ook samen verkennen wat er beter kan. Die opbrengsten en onze aantekeningen over wat gezegd is, nemen we mee in het vervolg.

Vrijwilligers en organisatoren geven aan dat ze regelmatig tot twee dagen voor aanvang van hun evenement moeten wachten op een vergunning, of dat er bij personeelswisselingen “nul kennisoverdracht is.” Wat gaat de gemeente concreet doen om deze slepende problemen op korte termijn op te lossen?

We herkennen dat de afhandeling van evenementenvergunningen niet altijd goed is verlopen. Door personele wisselingen en ziekte was het niet altijd mogelijk om tijdig te reageren. Ook kunnen er in het verleden verschillen zijn geweest in de beoordeling van aanvragen. Dat vinden wij niet wenselijk.

Daarom hebben we de afgelopen periode geïnvesteerd in voldoende capaciteit en deskundigheid. Omdat het in de huidige arbeidsmarkt lastig is om die structureel beschikbaar te krijgen, zetten we ook in op externe inhuur en coaching. Daarnaast werken we met het vier-ogen-principe, waarbij een tweede vergunningverlener meekijkt bij de afhandeling van aanvragen.

De burgemeester heeft bovendien opdracht gegeven om in kaart te brengen wat er aanvullend nodig is om het aanvraagproces goed te laten verlopen. Dat onderzoek loopt nog.

Ook de ervaringen en suggesties die organisatoren tijdens de bijeenkomst hebben gedeeld, nemen we daarin mee. We willen niet alleen de interne afhandeling verbeteren, maar ook kijken wat wij kunnen doen om organisatoren tijdens het aanvragen beter te ondersteunen.