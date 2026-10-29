Kunst op Noord op 20 locaties in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 7 en zondag 8 november 2026 is Kunst op Noord, het kunstweekend in Stadskanaal-Noord.
Dit jaar gaan op maar liefst 20 locaties van 11.00 tot 17.00 uur de deuren open.
Veertig professionele- en amateurkunstenaars heten bezoekers welkom en laten hun werk zien. In de Semskerk is een overzichtstentoonstelling. Van elke deelnemende kunstenaar is er één werk aanwezig. Bezoekers maken daar de keus welke locaties zij willen gaan bezoeken. Brochures met route en deelnemers liggen klaar voor bezoekers!
Nieuw dit jaar: Pascal Bunk geeft in de smederij van Ervaarwater workshops Graffiti voor de jeugd. Maar misschien willen de volwassenen ook deelnemen?
En een speciale locatie met kunst is dit jaar toegevoegd: een wagon van Museumspoorlijn STAR. Deze staat opgesteld bij de overweg achter het Uitvaartcentrum, H.J.Kniggekade 124.
Weer genoeg te bekijken en te beleven.
U bent van harte welkom!
Een vlag met het logo wijst de locaties aan.
Bron: Grieta Vosselman