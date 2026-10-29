Meindert Brust neemt afscheid van Stichting Zwarte Dorus

VEENDAM – Meindert Brust (80) uit Veendam heeft dit voorjaar na bijna vijftig jaar afscheid genomen van zijn bestuursfunctie bij Stichting Zwarte Dorus. Brust wordt ook wel het boegbeeld van de stichting genoemd.

Zijn naam komt al in 1978 voor als bestuurslid van de stichting. Op 21 november 1979 werd hij tijdens een bestuursvergadering benoemd tot penningmeester en vicevoorzitter. In de jaren daarna zette hij zich onder meer in voor de aanschaf van een nieuwe auto om het draaiorgel te vervoeren.

In 1985 reisden meer dan honderd Veendammers naar Kelowna in Canada. Er werd serieus overwogen om Zwarte Dorus mee te nemen, maar Brust was vanwege de hoge kosten terughoudend. De Veendammers reisden uiteindelijk zonder het draaiorgel naar Canada.

In december 1987 werd een Toyota Landcruiser aangeschaft. Ook regelde Brust dat Zwarte Dorus kon worden gestald in de voormalige brandweerkazerne in Wildervank. In maart 1988 vervulde hij tijdelijk de functie van secretaris van de stichting.

Op 27 maart 2002 werd het bestuur vernieuwd en keerde Brust terug als bestuurslid. In de jaren daarna was hij met zijn kennis en inbreng een belangrijke kracht binnen de stichting. Ook vervulde hij de functie van voorzitter. Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 2016 gaf hij aan nog één jaar voorzitter te willen blijven.

Dit voorjaar legde Brust definitief zijn bestuursfunctie neer. „We moeten koesteren dat Veendam een pracht van een draaiorgel bezit”, aldus Brust.

Waarom hij het bijna vijftig jaar heeft gedaan? „Ik hou van cultuur en oudheden. Overal waar we met Zwarte Dorus kwamen, leverde dat vrolijke gezichten op.” Brust is blij dat er inmiddels verjonging in het bestuur heeft plaatsgevonden.

Bron: Peter Panneman