Oudejaarsloop Blijham op zondag 27 december

BLIJHAM – Ook dit jaar kunnen hardlopers en wandelaars in de regio weer meedoen aan een mooie loop of wandeltocht door Westerwolde. De inschrijving voor de 45e editie van de Oudejaarsloop loopt al enige tijd en gaat ook dit jaar weer prima. Dit jaar wordt die gehouden op zondag 27 december.
Hardlopers kunnen kiezen uit een halve marathon (21,1 kilometer) en afstanden van 14, 10 en 5 kilometer. Wandelaars kunnen kiezen uit een halve marathon en 10 kilometer. De routes lopen dus door het mooie Westerwolde: onder andere komen de deelnemers door de Wedderbergen en het natuurgebied De Gaast.
Ook voor de jeugd zijn er te lopen afstanden: De jeugd van 12 t/m 16 jaar kan meelopen met de 5 kilometer, maar ook zijn er jeugdlopen over 500 meter (voor 6 en 7 jaar) en 1000 meter (voor 8 t/m 13 jaar).
’s Morgens gaan de wandelaars voor de halve marathon om 10.00 uur van start, de 10 kilometer wandelen start om 11.00 uur. De jeugdlopen over 500 en 1000 meter zijn tussen 11.30 en 12.00 uur en om 12.00 uur precies starten de hardlopers voor de halve marathon. De andere afstanden starten om 12.05 uur.
Men kan inschrijven via de website inschrijven.nl. Je kunt je inschrijven tot en met 8 december. Of tot het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. Daarna kan er niet meer worden ingeschreven!
Wees dus niet te laat met inschrijven. Voordeel is wel dat je naam op je startnummer wordt vermeld!
Het inschrijfgeld varieert naar gelang welke afstand gelopen wordt.
Op donderdag 24 december kunnen van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Atletiekvereniging Aquilo, Bovenburen 110 in Winschoten de startnummers gehaald worden. Op zaterdag 27 december kunnen van 09:30 uur tot 11.15 uur de startnummers gehaald worden in de sporthal bij de voetbalvelden van ASVB, Raadhuisstraat 23- C in Blijham.
Voor meer informatie kun je terecht op de speciale pagina op de internet-site van Aquilo: www.avaquilo.nl/oudejaarsloop.
Bron: Michiel van der Spek, AV Aquilo