Pekelder Isolatieaanpak Nij Begun helpt inwoners in Pekela

PEKELA – Maatregel 29 van Nij Begun is bedoeld om woningen in Groningen en Noord-Drenthe beter te isoleren en ventileren. Zo kunnen inwoners energie besparen en prettiger wonen. De gemeente Pekela gaat inwoners hierbij helpen met een eigen Pekelder Isolatieaanpak Nij Begun.

De Pekelder Isolatieaanpak Nij Begun wijkt af van de regionale isolatieaanpak. Allereerst worden Pekelders van A tot Z actief begeleid bij het isoleren van hun woning. Zoveel mogelijk praktische en financiële drempels worden weggenomen, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Bewoners worden op verschillende manieren ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aanvragen van subsidie, maar ook hulp bij het leegruimen van de zolder voor dakisolatie.

Wethouder Ellen van Klaveren: “We merken dat het aanvragen van subsidie ingewikkeld kan zijn. Daarom willen we onze inwoners hier actief bij helpen. Zo maken we het de Pekelders makkelijker om hun woning te isoleren.”

Een ander verschil met de regionale aanpak is dat de gemeente Pekela de subsidie voorschiet. De afhandeling van een subsidieaanvraag bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kan namelijk maanden duren. Wethouder Van Klaveren: “Dat duurt veel te lang. We willen voorkomen dat inwoners door deze lange wachttijd in de problemen komen of moeten wachten met het isoleren van hun woning. Wij schieten daarom de subsidie voor. Inwoners hoeven op deze manier niet te wachten totdat SNN de subsidie uitbetaalt. Daarnaast combineren we de subsidie met andere lokale subsidies, zoals bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsfonds voor achterstallig onderhoud. Zo kunnen we woningen op meerdere punten verbeteren.”

Proefproject in twee gebieden

De Pekelder Isolatieaanpak Nij Begun begint als een proefproject. Het project begint in twee gebieden, namelijk de Vrijheidsstraat in Oude Pekela en de Dorpshuisstraat, middelste deel van de Kerkstraat en een deel van de Dennenlaan in Nieuwe Pekela. Wethouder Van Klaveren: “We beginnen in deze straten om te kijken hoe de aanpak werkt. Gaat het goed? Dan breiden we de aanpak stap voor stap uit naar de rest van Pekela. Ons doel is dat alle inwoners de kans krijgen om hun woning met hulp van de Pekelder Isolatieaanpak te isoleren.”

Verhuurders van woningen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met de gezamenlijke aanpak. Zo kunnen ze gebruikmaken van de gezamenlijke afspraken met uitvoerende bedrijven. Dit scheelt tijd en uitzoekwerk. Ook krijgen verhuurders zo meer inzicht in de mogelijkheden om hun woning te isoleren. Een verhuurder kan helaas geen gebruikmaken van de uitgebreide hulp bij het aanvragen van subsidies. Deze dienen zij zelf aan te vragen. De verhuurder krijgt een uitnodiging met meer informatie over het project op het adres van de woning die hij/zij verhuurt. Aan de huurder wordt vervolgens gevraagd deze brief met de verhuurder te delen.

Wat is maatregel 29 van Nij Begun?

Met maatregel 29 is geld beschikbaar om woningen beter te isoleren en te ventileren. Deze maatregel is onderdeel van de ereschuld die het Rijk heeft aan Groningen en Noord-Drenthe vanwege de gevolgen van de gaswinning.

Woningeigenaren in de provincie Groningen en de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor maatregelen zoals dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en beter glas. Ook maatregelen voor goede ventilatie worden vergoed.

Hoeveel subsidie iemand krijgt, hangt af van de woning en de persoonlijke situatie. De subsidie kan oplopen tot 100% van de kosten, met een maximum van € 40.000,-.

De regionale Isolatieaanpak wordt uitgevoerd via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het Pekelder project wordt uitgevoerd door Bureau voor Verduurzamen.

Bron: Gemeente Pekela