PRO advieslijst vastgesteld en Pascal Roemers aangewezen als beoogd lijsttrekker PRO voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen

GRONINGEN – Op advies van de kandidatencommissie heeft het provinciaal bestuur van PRO Groningen het eerste deel van de advieslijst van kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld. Op 28 november wordt de kandidatenlijst definitief vastgesteld.

De kandidaten op deze lijst zijn goede individuele volksvertegenwoordigers en zullen onderling een krachtig team vormen dat PRO Provincie Groningen met verve zal vertegenwoordigen in de Provinciale Staten.

De kandidatencommissie en het bestuur hebben gekeken naar ervaring, politieke kwaliteiten, persoonlijkheid en ontwikkelpotentieel. We hebben rekening gehouden met een goede representatie en daarmee de verschillende kenmerken van diversiteit. Er is sprake van een goede mix tussen de beide partijen waaruit PRO is voortgekomen en nieuwe PRO-leden.

De advieslijst bevat zowel ervaring als vernieuwing, een mix van vertrouwde politieke gezichten en nieuw talent. Ook is er sprake van goede spreiding over de provincie.

Pascal Roemers is voorgedragen als beoogd lijsttrekker van PRO Provincie Groningen. Hij heeft ruime ervaring in de Groningse provinciale politiek. De afgelopen anderhalf jaar is hij gedeputeerde van de provincie Groningen, met onder meer ruimte, wonen en leefbaarheid in zijn portefeuille. Daarvoor was hij zes jaar Statenlid, waarvan vijf jaar als fractievoorzitter.

Pascal brengt als huidig gedeputeerde bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis en een brede blik op Groningen mee. Zijn achtergrond op het mbo laat zien dat hij zich intrinsiek betrokken voelt bij thema’s als vakmanschap, gelijke kansen en de toekomst van Groningen. Hij combineert de gezamenlijke, herkenbare boodschap – groen én sociaal – met ruimte voor lokale accenten en succesvolle initiatieven. Daarbij wil hij zelf zichtbaar en aanspreekbaar zijn: in alle gemeenten, tussen de mensen en samen met de kandidaten de provincie in. Belangrijk is dat Pascal oog heeft voor zowel het rode als het groene karakter van PRO.

Gedeputeerde Nadja Siersema is voorgedragen als de nummer 2 op de advieslijst. Voordat ze gedeputeerde met de portefeuille milieu, water, klimaatadaptatie en financiën werd, was ze bijna zeven jaar Statenlid, waarvan bijna drie jaar fractievoorzitter. Voor haar zijn de sociale uitdagingen in Oost-Groningen iets wat ze dagelijks om zich heen ziet: ze begrijpt goed wat het betekent om minder kansen te hebben. Nadja is een betrokken en ervaren bestuurder die het sociale en groene verhaal van PRO overtuigend uitdraagt en die samen met de lijsttrekker en de andere kandidaten wil bouwen aan een sterk en verbonden PRO.

Bas de Boer en Sandra da Silva Pinto zijn voorgedragen als nummer 3 en nummer 4 op de advieslijst. Zij zijn nu de fractievoorzitters van GroenLinks en PvdA in de Provinciale Staten. Zij hebben onder ingewikkelde omstandigheden de fundamenten gelegd voor de samenwerking in de huidige Provinciale Staten. Zij willen allebei in de komende Statenperiode op een uitdagende en vernieuwende wijze het PRO verhaal uitdragen dat solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid met elkaar verbindt. Daar zijn zij bij uitstek toe in staat.

Romy Misran staat op plek 5 staat en is de hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst. Ze beschikt over een grote inhoudelijke kennis, een heldere manier van formuleren en passie om de leefwereld van jongeren naar het provinciehuis te brengen Ze helpt overheden om samen te werken met jongeren. Met ieder stukje Groningen is ze wel eens in contact geweest. Ook brengt ze een groot netwerk met zich mee. Romy is een kandidaat met veel ontwikkelperspectief. Met haar brede visie op de samenleving kan ze in de Staten stevig aan de slag.

Bron: PRO Provincie Groningen