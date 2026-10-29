Sinterklaas en zijn Pieten brengen op 14 november bezoek aan Blijham

BLIJHAM – Blijham maakt zich op voor een feestelijk bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Op zaterdag 14 november brengt de Goedheiligman opnieuw een bezoek aan het dorp.
Vanaf 14:00 uur zal een korte rondgang door Blijham worden gemaakt. Sinterklaas en zijn gevolg eindigen bij sporthal De Stelling.
Daar gaat het feest vanaf 15.00 uur verder. Jong en oud kunnen zich verheugen op een gezellige middag vol Sinterklaasplezier, waarbij de kinderen natuurlijk de kans krijgen om de Sint en zijn Pieten van dichtbij mee te maken.
Met de komst van Sinterklaas belooft het een feestelijke middag te worden in Blijham.
Bron: Henk Jan Meijer