Sinterklaas komt op 14 november naar Winschoten

WINSCHOTEN – Sinterklaas en zijn Pieten komen op zaterdag 14 november 2026 aan in Winschoten. Stichting Activiteiten Oldambt organiseert een feestelijke intocht, gevolgd door een programma op het feestplein aan de Venne, naast De Raad en Lindessa. Ook Evert Baptist is aanwezig om samen met Stafpiet en Feestpiet de nieuwe Sinterklaashit ‘Voor Groot & Klein’ te zingen.

De boot met Sinterklaas en zijn Pieten wordt om 13.00 uur verwacht in de haven van Winschoten. Nieuw dit jaar is dat bezoekers daar kunnen genieten van een gratis kopje koffie, thee of chocolademelk, aangeboden door Fortune Coffee.

Om 13.30 uur vertrekt de feestelijke stoet vanuit de haven richting de binnenstad. Via verschillende straten en pleinen trekt het gezelschap naar het feestplein, waar Sinterklaas rond 14.30 uur wordt verwacht.

Voorprogramma op het feestplein

Terwijl de optocht door het centrum trekt, begint op het feestplein om 13.45 uur het voorprogramma. Bezoekers kunnen onder meer kijken naar ‘Alladin – een magisch avontuur voor Groot & Klein’ en een dansoptreden. Martin Zemering verzorgt de presentatie.

Na aankomst van Sinterklaas gaat het feest op het plein verder, met muziek en een gezamenlijk optreden van Evert Baptist, Stafpiet en Feestpiet.

*Eigen Sinterklaashit en videoclip*

Net als in voorgaande jaren hebben Rainbow Events en Stichting Activiteiten Oldambt ook dit jaar een speciaal Sinterklaasnummer uitgebracht in Winschoten. De nieuwste hit, ‘Voor Groot & Klein’, is gemaakt samen met Evert Baptist en sluit aan bij het thema van de intocht.

Bij het nummer hoort een videoclip waarin Evert Baptist, Feestpiet en Stafpiet en dansers van Stichting Dansplezier te zien zijn. Tijdens de intocht brengt Evert het nummer samen met de pieten live ten gehore op het feestplein. Plus Giethoorn heeft als sponsor bijgedragen aan de videoclip.

Na afloop van het programma neemt Sinterklaas afscheid en is er nog gelegenheid om hem een handje te geven.

Route door de binnenstad:

De intocht volgt deze route: Haven, Renselkade, Beertsterweg, Burgemeester Schönfeldplein, Marktplein, Blijhamsterstraat, Poortstraat, Torenstraat, Langestraat, Oldambtplein, Engelstilstraat, Mauritsstraat, Nassaustraat, Oldambtplein en Venne. Vervolgens gaat de stoet via de markt naar het feestplein naast De Raad en Lindessa.

Bron: Eduard Abbas

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de intocht ook live volgen via Groningen1.