Heel veel info over onze trip door zuid frankrijk op het spoor van Kate Mosse. Jammer Kate, van je slordige werk, plaatsen en jaren haalt Kate Mosse in de Vergeten Tombe door elkaar.
Wij haken in op haar link naar Claude Debussy.
Playlist :
01 – Prelude de Suite Bergamasque – Fred Hersch (album The French Collection)
02 – Göttingen – Barbara (album Réveuses de Parloir)
03 – Kreuzberg SO 36 – Carl-Hohan Vallgren (album Livet)
04 – Medley – Mezzoforte (album Live in Reykjavik)
05 – Joseph Patrick Moore Toppyjazz jingle (courtesy Blue Canoe Records)
06 – Surrender – The Rock Tronic (album Magnificent Obsession)
07 – Hard Eight – The Rock Tronic (album Magnificent Obsession)
08 -I Could Write A Book – Dinah Washington (album For Those In Love)
09 – Talk To Me Baby – Terrie Richards Alden (album Voice With Heart)
10 – Echoes of Harlem – Dan Barrett (album Harlem 2000)
11 – Bullett Train – Marcus Printup (album The New Boogaloo)
12 – Come Rain Or Come Shine – Sarah Partridge (album Blame It On My Youth)
Toppyjazz Maand deel 5 (aflevering 358)
Heel veel info over onze trip door zuid frankrijk op het spoor van Kate Mosse. Jammer Kate, van je slordige werk, plaatsen en jaren haalt Kate Mosse in de Vergeten Tombe door elkaar.