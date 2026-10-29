Vergunning Magisch Samhain is binnen

BOURTANGE – De gemeente Westerwolde heeft vandaag de vergunning voor Magisch Samhain verstrekt.

Het was even spannend, maar ook dit jaar staat de vesting Bourtange op 31 oktober en 1 november tijdens Magisch Samhain weer bol van de magische acts, een gezellig kinderplein, bijbehorende standhouders en volop muziek op twee podia.

Samhain is een van de oudste mythische feesten en wordt al duizenden jaren gevierd. Voor de Kelten was dit het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswissel en de cyclus van het leven, waarbij de grens tussen onze wereld en de geestelijke wereld broos en dun wordt. De Historische vesting biedt een prachtige ambiance voor dit festival.

In de magische nacht van Samhain, van zaterdag op zondag wordt de sluier tussen de verschillende dimensies opgeheven. Samhain is het moment om met de geestenwereld contact te maken. Op zaterdag en zondag zal de Vesting dan ook bezocht worden door vele magische figuren. Elfen, heksen, druïden, geesten en demonen uit allerlei dimensies zullen de Vesting innemen.

Ook dit jaar is er op de zaterdag een aantal spectaculaire stelloopacts te bewonderen in de Vesting, zoals The Characters, een show van internationale allure. Daarnaast optredens van diverse straatartiesten, goochelaars en jongleurs. Ook op de zondag kan het publiek dit jaar voor het eerst naast de straatartiesten genieten van een steltloopact. De zaterdagavond wordt afgesloten met een LED-show.

Naast de pleinen zijn maar liefst vier van de vijf bastions van de Vesting gevuld met een scala aan standhouders, horeca en muziek. Ook zijn er een kinderplein en diverse attracties. Veel bezoekers zijn op beide dagen uitgedost in prachtige kleding; fantasy, sprookjes en andere passende kleding.

Lang was het spannend of het evenement wel doorgang kon vinden. De toekomst van de festivals in Vesting Bourtange staat onder druk door strenge veiligheidseisen, hoge kosten en langdurige vergunningprocedures. Stichting Vesting Bourtange maakt zich zorgen over de gevolgen voor evenementen als Magisch Samhain en de traditionele kerstmarkten. Met een petitie werd opgeroepen tot een redelijke en werkbare aanpak, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft en de evenementen behouden kunnen blijven. Deze petitie werd meer dan 1000 keer ondertekend. Dinsdag overhandigde initiatiefneemster, en tevens vrijwilligster in de Vesting Bourtange: Antina Alies Heida, de petitie aan burgemeester Jaap Velema.

Vandaag kwam het verlossende bericht: Het festival mag doorgaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Er mogen 4000 bezoekers gelijktijdig in de vesting verblijven. Geadviseerd wordt om tickets online te bestellen.

Ook mag er op de zondag pas vanaf 13.00 uur muziek gemaakt worden, vertelt Harm Kuil, voorzitter van de Stichting Vesting Bourtange. Dit heeft te maken met de zondagsrust. Daarnaast moet één van de twee uitgangen (de Nederlandse- of de Duitse Poort) toegang voor hulpverleningsvoertuigen blijven bieden.

Kuil hoopt dat het verlenen van deze vergunning de deur ook openzet voor de vergunning voor de zes kerstmarkten die jaarlijks in de vesting worden georganiseerd en dat ook dan het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig in de vesting mag verblijven 4.000 is in plaats van 1.500 waar eerder over gesproken is. Het wachten is nu op een gesprek met alle partijen.

Inmiddels is men druk met de opbouw voor Magisch Samhain bezig. Het is nog een hele klus om alles voor zaterdag klaar te krijgen, aldus Kuil. Dit weekend maken ze er in elk geval een feestje van!

Meer info op: www.bourtange.nl