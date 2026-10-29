Vernieuwde Welkoop Vlagtwedde trekt direct veel bezoekers

VLAGTWEDDE – De vernieuwde winkel van Welkoop in Vlagtwedde is vandaag feestelijk heropend. De afgelopen weken is er hard gewerkt om de winkel een complete make-over te geven. Het resultaat is een ruimere winkel, een uitgebreid assortiment en meer aandacht voor seizoensproducten en persoonlijk advies. De belangstelling was op de openingsdag groot. Vanmiddag was het zelfs zo druk dat er een kleine file ontstond.

Van maandag tot en met woensdag bleef de winkel gesloten om de laatste werkzaamheden af te ronden. Klanten kunnen nu terecht in een vernieuwde winkelindeling, waarin de verschillende productgroepen meer ruimte hebben gekregen. Ook zijn er speciale seizoenspleinen ingericht. Daar vinden bezoekers producten die aansluiten bij de tijd van het jaar.

Meer kleding en aandacht voor goed schoeisel

Een van de veranderingen is de forse uitbreiding van het assortiment vrijetijdskleding. Naast kleding voor verschillende weersomstandigheden is er een ruime keuze aan werkkleding en werkschoenen.

Ook kunnen klanten gebruikmaken van een gratis voetmeetservice. Met deskundig advies en de juiste inlegzolen kunnen zij hun werkschoenen beter op hun voeten laten aansluiten. Dat helpt om ongemak en overbelasting tijdens het werk te voorkomen. De aangeboden werkschoenen voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Advies voor tuin en huisdieren

Ook voor tuinliefhebbers blijft deskundig advies een belangrijk onderdeel van de winkel. Medewerkers helpen klanten onder meer met vragen over het snoeien van bomen en struiken, tuinonderhoud en de aanleg van een (moes)tuin. Wie wil weten hoe het met de kwaliteit van de tuingrond is gesteld, kan deze gratis laten testen.

Voor mensen die binnenkort een puppy of kitten in huis verwelkomen, heeft Welkoop eveneens extra aandacht. Naast advies op maat krijgen nieuwe huisdiereigenaren een puppy- of kittenpakket.

De medewerkers kijken met trots naar het vernieuwde winkelinterieur en de uitgebreide mogelijkheden. De grote toeloop op de eerste dag zorgde meteen voor een levendige start. Ter gelegenheid van de heropening geldt tot en met zaterdag een speciale korting.

Foto’s: Jan Glazenburg