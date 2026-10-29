Waar mag je hond los in Westerwolde? Gert Goossens van Op pad met Joep vertelde het bij Groningen1

GRONINGEN 1, WESTERWOLDE – Waar kun je in de regio wandelen met je hond zonder dat hij steeds aan de lijn hoeft? Daarover sprak Groningen1 op 23 september met Gert Goossens van Op pad met Joep, een onafhankelijke gids over wandelen en reizen met de hond in Nederland.
Goossens houdt een overzicht bij van 91 losloopgebieden in heel Nederland, ook in de provincie Groningen. Zijn stelregel: niets verzinnen en niets kopiëren. Elke plek checkt hij bij de gemeente of de beheerder, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. “Mensen denken vaak: dit is een losloopgebied, dus de lijn kan eraf. Maar elk gebied heeft zijn eigen regels, en die verschillen echt.”
Dat geldt ook in Westerwolde. In de Sellingerbossen ligt een losloopzone tussen de Jipsingboertangerweg en de Zevenmeersveenweg, met een route van 4,5 kilometer. Doordeweeks mag je hond daar los, in het weekend gaat hij aan de lijn. In het Winschoterbos van Staatsbosbeheer mag je hond los, maar alleen onder appel. “Vraag jezelf dus af: komt mijn hond terug als ik roep, ook als er een haas voorbijschiet?”
Het overzicht van alle losloopgebieden in Groningen, met per plek de regels en de parkeerplek, staat op de site van Op pad met Joep: Losloopgebieden in Groningen
https://oppadmetjoep.nl/losloopgebieden-groningen/
Bron: Gert Goossens