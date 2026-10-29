Waar mag je hond los in Westerwolde? Gert Goossens van Op pad met Joep vertelde het bij Groningen1

Overdag af en toe zon en rustig weer, komende nacht en ochtend mistig

Donderdag – De donderdag start lokaal met mist, maar deze trekt in de loop van de ochtend geleidelijk op. Verder schijnt hier en daar de zon en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog in Oost-Groningen. Ook vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon en blijft het rustig najaarsweer. Met een maximumtemperatuur van rond de 15°C is het uiterst aangenaam voor eind oktober. Er staat de hele dag heel weinig wind boven land. Vanavond blijft het droog en ontstaat er later op de avond op veel plaatsen opnieuw mist.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag wordt het op veel plekken in onze streek mistig. Het blijft overal droog bij nauwelijks wind. De temperatuur daalt onder de mistige omstandigheden naar een minimum van rond de 7°C.

Vrijdag – Morgen, vrijdag 30 oktober, start de ochtend op veel plaatsen grijs en mistig. Pas in de loop van de ochtend trekt de mist op, maar in onze noordelijke regio houdt de bewolking overdag de overhand. Toch blijft het de gehele dag droog. Onder het grijze wolkendek komt de middagtemperatuur iets lager uit op zo’n 12°C. Er waait een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit oostelijke richtingen. Vrijdagavond blijft het in ons noorden bewolkt en droog bij een zwakke tot matige oostenwind.

Tip van de redactie: Zorg vanochtend vroeg onderweg voor extra alertheid bij plaatselijk dichte mistbanken!