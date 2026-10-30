Activiteiten Het Groninger Landschap

REGIO – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen. U dient zich wel vooraf aan te melden.
Zondag 8 november Koniks als grazers op en rond het Landgoed Ennemaborg
13:00 – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96, Midwolda
Tijdens een boeiende lezing in Bezoekerscentrum Ennemaborg hoor je alles over de kudde Konikpaarden die hier al sinds 1982 leeft. Daarna trek je het bos in op zoek naar de dieren en ontdek je hoe zij op natuurlijke wijze bijdragen aan het beheer van het landschap.
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap