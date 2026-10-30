Afvalstoffenheffing Pekela omhoog: raad buigt zich op 10 november over begroting

PEKELA – Inwoners van de gemeente Pekela moeten volgend jaar rekening houden met een flink hogere afvalstoffenheffing. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2027 die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeenteraad bespreekt en besluit over de plannen tijdens de openbare raadsvergadering van dinsdag 10 november.

De totale opbrengst uit de afvalstoffenheffing stijgt van circa 2,02 miljoen euro in 2026 naar ruim 2,26 miljoen euro in 2027. Voor een gemiddeld gezin betekent dit een stijging op de jaarrekening van 403 euro naar 440 euro. De stijging wordt volgens de gemeente veroorzaakt door hogere verwerkingskosten voor ingezameld afval bij het afvalbrengstation en de verruiming van de openingstijden aldaar. Volgens de wet moet de afvalstoffenheffing honderd procent kostendekkend zijn ingeregeld.

Na 2027 negatief

Voor het jaar 2027 staat er onderaan de streep een voordelig saldo van 248.000 euro. Dat overschot is echter grotendeels te danken aan eenmalige Rijksbijdragen, waaronder middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd en aanpassingen in het Gemeentefonds.

Lange tijd werd gevreesd voor het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026, waarin gemeenten landelijk fors minder geld uit het Gemeentefonds zouden krijgen. Dat ravijn is door het Rijk met twee jaar uitgesteld, maar daarmee niet van de baan. In 2028 en 2029 valt de extra financiële steun vanuit Den Haag weg en slaat het Pekelder saldo om naar een nadelig resultaat van respectievelijk 357.000 euro en 789.000 euro. Het college wil deze tekorten opvangen door geld te onttrekking aan de Algemene Reserve. Pas in 2030 wordt weer een licht overschot van 112.000 euro verwacht.

Investeren in bruggen, riool en gemeentehuis

Ondanks het krappe budget gaat de gemeente in 2027 flink investeren. Er is ruim 3,74 miljoen euro gereserveerd voor het vernieuwen van spullen en voorzieningen. Zo begint de bouw van vier nieuwe bruggen, wordt het riool op grote schaal aangepakt en krijgt het gemeentehuis een grote opknapbeurt.

Al deze plannen kosten veel geld, waardoor de financiële positie van Pekela verandert. Waar de gemeente voorheen nog voldoende spaargeld achter de hand had, nemen de schulden de komende jaren toe. Pekela verwacht vanaf 2028 geld te moeten lenen om alle projecten te kunnen betalen.

Bezuinigen op Jeugdzorg Om de uitgaven binnen het sociale domein binnen de perken te houden, moet er flink worden bezuinigd op de Jeugdzorg. Met een nieuw uitvoeringsplan wil Pekela vanaf 2027 jaarlijks 238.000 euro besparen. Dit bedrag moet in de jaren daarna oplopen tot meer dan 700.000 euro per jaar. De gemeente wil dit bereiken door hulptrajecten korter te maken en nauwer samen te werken met scholen.