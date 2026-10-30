Bertus Borgers brengt muziek en verhalen naar d’Rentmeester

VALTHERMOND – Saxofonist, zanger en songwriter Bertus Borgers komt zondag 8 november met
Brabant Funk naar Concertboerderij d’Rentmeester. Samen met zijn broer en twee neven brengt hij Nederlandstalige rootsmuziek, bekende nummers uit zijn carrière en verhalen over zijn leven op en achter het podium.
Borgers is bekend van Mr. Albert Show en Sweetd’Buster en van zijn samenwerkingen met onder anderen Herman Brood en Golden Earring. Sinds het einde van de jaren zestig staat hij op het podium. Zijn muzikale wortels liggen in rock, soul, jazz en blues. Die invloeden klinken ook door in het persoonlijke luisterconcert dat hij met Brabant Funk naar Valthermond brengt.
Muziek in de familie
Bij Brabant Funk blijft de muziek dicht bij huis. Bertus Borgers neemt zang en saxofoon voor zijn rekening. Zijn broer Ruud speelt gitaar en zijn neven Wouter ‘Bertho’ Mollen en Maurice Christian George begeleiden hem op cajón en basgitaar. Ook verzorgen zij de achtergrondzang. Nederlandstalige liedjes met een Brabantse tongval worden afgewisseld met Engelstalige nummers uit zijn tijd bij Sweetd’Buster en Mr. Albert Show. Tussen de nummers door vertelt Borgers over de ontmoetingen en gebeurtenissen uit zijn lange muzikantenleven.
Een leven in de muziek
Ook buiten het podium heeft Borgers zijn sporen verdiend. Hij stond aan de wieg van de Rockacademie in Tilburg en schreef verschillende boeken. In BORGERS – muziek in de familie beschrijft hij de muzikale geschiedenis van zijn familie. Met Brabant Funk krijgt die familiegeschiedenis een hoorbaar vervolg.
Het concert van Bertus Borgers & Brabant Funk vindt plaats op zondag 8 november bij Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. Meer informatie is te vinden op de website van d’Rentmeester: www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner