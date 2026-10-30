Griezelen tijdens de Halloweenoptocht in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vlagtwedde stond vanavond voor de 25ste keer in het teken van Halloween. Dit werd door de Winkeliersgroep Vlagtwedde georganiseerd. De start was bij MFA het Aambeeld. Om daar alvast in de stemming te komen was er op het schoolplein een lasershow.
Tijdens de gezellige, maar spannende, Halloweenoptocht trokken honderden deelnemers, verkleed als griezels en monsters, door de straten van het dorp. Een groep vrijwilligers probeerde ze de stuipen op het lijf te jagen. Muziekvereniging Dindua begeleidde de stoet richting het marktplein. Daar werden de kinderen verrast op een aardigheidje.
Achter Partycentrum Rendering konden kinderen boven een vuur een broodje bakken en genieten van pompoensoep en griezelranja. In discotheek de Schutstal vertelde een lieve heks de kleinste kinderen een verhaal en een waarzegger spelde de kinderen allerlei fabels op de mouw.
Voorafgaand aan de optocht was er een kleurplatenwedstrijd. De prijsuitreiking was na de optocht op het plein.
Foto’s: Ronnie van der Wal