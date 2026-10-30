Jong talent bedenkt oplossingen voor toerisme, douchearmband wint finale



GRONINGEN– De Douche Tracker van RSG de Borgen uit Leek heeft de Dragons’ Den-finale van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ gewonnen. Met hun slimme douchearmband voor campings overtuigden Groningse jongeren opnieuw de jury. Eerder won het team ook al de hackathon. Dankzij de overwinning ontvangen de leerlingen een ontwikkelbudget en begeleiding van professionals om hun idee daadwerkelijk verder te brengen.



Tijdens de finale bij MeetLAB in Groningen presenteerden de deelnemers hun ideeën voor de toekomst van recreatie en toerisme. De teams kregen ieder drie minuten om hun plan toe te lichten en een prototype te demonstreren. Daarna was het aan de jury om kritische vragen te stellen en de plannen te beoordelen.



Van idee naar uitvoering

Het winnende team bedacht een douchearmband die wordt gekoppeld aan een sensor die korter douchen op de camping beloont met punten, die vervolgens kunnen worden ingewisseld voor kleine cadeautjes. Volgens de jury sprong het idee eruit doordat er goed nagedacht is over de techniek, het prototype en het gedrag van mensen. Het leuke is dat dit team de eerste lead al heeft lopen, aldus jurylid Susan Top. Ook het winnende team is enthousiast over de overwinning.

Armin, Ivar, Kasper en Björn hebben er veel tijd in gestoken en waren er zelfs in de weekenden mee bezig. Ze zijn dan ook dolenthousiast om ermee verder te gaan: “We zijn onder andere bij de Toerisme Top geweest om mensen om tips te vragen. We gaan nu aan de slag om het prototype te verbeteren. Mooi dat we ermee verder kunnen!”



Het meest vernieuwende idee was de indoor sliksleebaan van leerlingen van VO Eemsdelta uit Appingedam. Daarmee brengen zij het sliksleeën, oftewel sleeën over het wad, naar binnen. Zo ontstaat een aantrekkelijk dagje uit zonder het wad te belasten. Jurylid Jan Akkermans: “We waren onder de indruk van het idee én van het prototype. Ga hier vooral mee door.”



Surf Grunn van Alfa-college in Groningen won de prijs voor beste pitch. Hun idee: een indoor surfbaan waar bezoekers leren surfen, hun techniek verbeteren en meedoen aan night surf-events. Jurylid Jakob Klompien: “Een pitch waar je energie van krijgt. Alles klopte, elk voorbeeld was raak!”



Jongeren denken mee over de regio

Tijdens de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ werkten bijna 300 jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe tijdens een hackathon van 30 uur aan oplossingen voor vraagstukken binnen de vrijetijdseconomie. In teams bedachten ze ideeën voor recreatie en toerisme en werkten die na de hackathon verder uit.



De Groningse jury bestond uit Susan Top (gedeputeerde van de provincie Groningen), Jakob Klompien (kwartiermaker van de Economische Agenda van Nij Begun) en Jan Akkermans (horecaondernemer en voorzitter regionale afdeling Koninklijke Horeca Nederland). De scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, in samenwerking met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en het circulaire North Sea project 3ST.

Bron: Nationaal Programma Groningen