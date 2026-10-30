Kirsten toert door Amerika, maar droomt van meer publiek in eigen land

TER APEL – In vier weken reisde countryzangeres Kirsten Alting door zeven Amerikaanse staten. Terug in Ter Apel volgde een internationale muziekprijs. Nu wil ze verder bouwen aan haar bekendheid in eigen land. „Dat we in Nederland net zo groot worden als in het buitenland. Dat is onze droom.”
Het bericht over haar nominatie voor de Britse Men’s Porch Legacy Awards kwam tijdens de Amerikaanse tournee. „Dat was wel heel bijzonder, maar goed, dan ga je verder met je eigen tour.” Eenmaal thuis hoorde ze dat ze bij de laatste vier zat. Uiteindelijk won ze de prijs voor vrouwelijke muziekartiest van het jaar.
De onderscheiding voelt als erkenning voor het werk achter haar terugkeer op het podium. Door een aangeboren bindweefselziekte was Alting jarenlang bedlegerig. „Dat is echt dagelijks oefenen, trainen, fysiotherapie. Vallen, opstaan, huilen en weer doorpakken.” Ook zingen moest ze opnieuw leren. „En dat is nog steeds een proces wat gaande is.”
Met haar muziek wil ze anderen moed geven. „Ik probeer toch een boodschap van hoop te brengen.” Country biedt haar daar de ruimte voor. „Het is gewoon heel breed en dat gaat gewoon echt over het rauwe leven.”
Dit jaar verscheen haar album Tell It Like It Is. Naast de Amerikaanse tournee trad ze op in Ierland en Duitsland. Hulphond Bindi gaat altijd mee, ook het podium op. „Zij is inmiddels eigenlijk meer een beroemdheid dan ik, hoor.”
Alting werkt ondertussen aan nieuwe muziek en heeft videoclips opgenomen. Ze hoopt op meer optredens en merkt ook dichter bij huis dat mensen haar beginnen te herkennen. Zelf blijft ze daar nuchter onder. „Hier ben ik gewoon lekker Kirsten. En ga ik ook gewoon lekker zonder mijn make-upje de deur uit. Lekker met de hond het bos in.”
Foto’s: Marieke van ’t Ende en Malou Vos
Malou Vos
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