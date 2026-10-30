DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Ostfriesland

Gisteren werden er in Ostfriesland opnieuw verdachte telefoontjes gemeld. In twee gevallen probeerden onbekende daders oudere vrouwen ertoe te verleiden grote sommen geld te betalen door verhalen te verzinnen over familieleden in nood. Beide vrouwen herkenden de oplichting op tijd en leden geen financieel verlies.

Rond 14:10 uur ontving een 77-jarige gepensioneerde uit Weener een telefoontje van een onbekende. De beller beweerde dat de dochter van de gepensioneerde een verkeersongeluk had veroorzaakt waarbij iemand was overleden. Om arrestatie te voorkomen, werd een borgsom van een paar duizend euro geëist. De vrouw herkende de oplichting en beëindigde het gesprek.

Rond 15:00 uur vond er nog een incident plaats. Een 78-jarige vrouw uit Leer werd gebeld door een persoon die zich voordeed als arts. Hij beweerde dat de zoon van de bejaarde vrouw een arts had geraadpleegd vanwege lichamelijke klachten. Tijdens de vermeende onderzoeken, zo beweerde hij, werd terminale kanker vastgesteld. Verdere tests, zo stelde hij, zouden een bedrag in de hoge vijfcijferige eurorange kosten. Ook in dit geval doorzag de bejaarde vrouw de misleiding en weigerde ze aan het verzoek te voldoen.

Neulehe

Gisteren vond om 17:47 uur op de B401 bij Neulehe een verkeersongeval plaats. Een 28-jarige bestuurder van een zwarte Audi A4 reed vanuit Dörpen richting Surwold toen hij uitweek voor een dier en van de weg raakte. Het voertuig slipte, sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De 28-jarige liep lichte verwondingen op en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De auto moest worden weggesleept.

Papenburg

Woensdag vond om 14:47 uur in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een bejaarde vrouw beschadigde op een parkeerplaats aan de Große Straße met een rollator een Citroën C4 Cactus van een 42-jarige vrouw. Vervolgens vluchtte ze . De schade wordt geschat op een bedrag in de duizenden euro’s.

De verdachte wordt als volgt omschreven:

ouder dan 60 jaar

circa 166 cm lang

kort grijs haar

draagt ​​een lange zwarte jas

draagt ​​een blauwe spijkerbroek

De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen met informatie contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.