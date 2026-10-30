Midden-Groningen Show in Zuidbroek gaat aangepast door vanwege vogelgriep

ZUIDBROEK – De Midden-Groningen Show in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek gaat vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober door, maar in aangepaste vorm. Vanwege de vogelgriep en de ingestelde ophokplicht mogen hoenders, dwerghoenders en Serama’s niet aan de tentoonstelling deelnemen. Daardoor ontbreken ongeveer 270 dieren die aanvankelijk wel waren ingeschreven.

Voor de organisatie kwam het nieuws op een bijzonder ongelukkig moment. Na een dag hard werken was de opbouw van de tentoonstelling vrijwel afgerond toen bekend werd dat per direct een tentoonstellingsverbod geldt voor risicodieren. Een groot deel van het voorbereidende werk is daarmee voor niets geweest. Vooral voor de hoenderfokkers is het een flinke teleurstelling. Zij kunnen hun dieren inmiddels voor het zoveelste jaar op rij niet aan het publiek laten zien.

Ook voor de organisatie is het een enorme domper. De verenigingen waren juist blij dat er dit jaar weer een tentoonstelling met verschillende diergroepen kon worden georganiseerd, nadat de vogelgriep de afgelopen jaren regelmatig roet in het eten had gegooid.

De Midden-Groningen Show wordt gezamenlijk georganiseerd door PKV Muntendam e.o. en PKV Fivelingo uit Appingedam. Op de tentoonstelling zijn de overgebleven konijnen en sierduiven te bewonderen. De dieren zijn ingeschreven door fokkers uit Groningen, Drenthe en Friesland. Ook een oud-Groninger uit het Zeeuwse Wemeldinge zou met dieren deelnemen.

De keuringen zijn inmiddels begonnen. Donderdagavond zijn al enkele duiven beoordeeld door keurmeester Wim Halsema. De overige sierduiven worden vandaag gekeurd door Jens Tammen. De konijnen zijn aan de beurt bij keurmeesters Henk Jan Ekkelboom en Hannes van der Steeg.

Tegelijkertijd houdt Vogelvereniging Oost-Groningen haar jaarlijkse tentoonstelling, met ongeveer 500 vogels.

Jubileum PKV Muntendam

De tentoonstelling staat mede in het teken van het honderdjarig bestaan van PKV Muntendam. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er extra prijzen beschikbaar, waaronder jubileummedailles voor de kampioenen. Deze zijn beschikbaar gesteld door Kleindierliefhebbers Nederland.

Burgemeester Erica van Lente van de gemeente Midden-Groningen brengt zaterdagochtend om 10.30 uur een bezoek aan de tentoonstelling.

Openingstijden

Belangstellenden kunnen vrijdag 30 oktober van 18.00 tot 22.00 uur terecht in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek. Om 19.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats voor de winnaars in de verschillende diergroepen.

Zaterdag 31 oktober is de tentoonstelling geopend van 10.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis