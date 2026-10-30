Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 1 november zenden we een opname van zondag 25 oktober vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen uit.
Voorganger: ds. Kuik
Schriftlezing: Romeinen 9 vers 1-9
Thema: “Wie zijn kinderen van Abraham“
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 1 november uitgezonden en maandagavond 2 november om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst