Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal, Groningen1, Uitgelicht

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 1 november zenden we een opname van zondag 25 oktober vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen uit.

Voorganger: ds. Kuik

Schriftlezing: Romeinen 9 vers 1-9

Thema:  “Wie zijn kinderen van Abraham“

 De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 1 november uitgezonden en maandagavond 2 november om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst

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