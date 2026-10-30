Postzegelvereniging De Kanaalstreek houdt grote postzegelbeurs

STADSKANAAL – Postzegelvereniging De Kanaalstreek houdt op zaterdag 7 november haar jaarlijkse postzegelbeurs.
Dit is het grootste postzegelevenement van Noordoost-Nederland. Diverse (semi-) handelaren in postzegels hebben hun medewerking aan deze beurs toegezegd, evenals enkele handelaren in ansichtkaarten en munten.
Voor wie materiaal van de hand willen doen, zijn er handelaren aanwezig die verzamelingen willen overnemen.
De beurs, die altijd veel belangstellenden uit een wijde omgeving trekt, vindt plaats in zaal De Rank naast de Oosterkadekerk in Stadskanaal, bij de Buinermondse brug.
De beurs begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur. De toegang is gratis.
Bron: Ten Have Tekst