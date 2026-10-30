Sinterklaas zet 14 november voet aan wal in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Evenals in voorgaande jaren komt de Sint en zijn gevolg ook dit jaar weer aan bij paviljoen Flonk, Funenbrug 1 in Finsterwolde.
De intocht op 14 november wordt weer georganiseerd door Dorpsbelangen Finsterwolde, in samenwerking met de groep Sinterklaasje.
Sinterklaas en zijn Pieten meren om 13.30 uur aan. Ze hopen dat alle kinderen uit Finsterwolde hen op de kade zullen wachten. Bij aankomst zal het bestuur van Dorpsbelangen Finsterwolde en een afgevaardigde van de Gemeente Oldambt, Sint en Pieten welkom heten.
Vervolgens gaan Sint en Pieten, na een rondgang door het dorp, naar MFC De Hardenberg, om daar nog een uurtje met de kinderen plezier te maken.