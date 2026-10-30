Sinterklaas zet 14 november voet aan wal in Finsterwolde

Vanochtend code geel voor hinderlijke mist, overdag bewolkt met af en toe zon en droog

Vrijdag – De vrijdag start met plaatselijk (zeer) dichte mist, waarvoor code geel van kracht is tot zeker 10 uur. In onze noordelijke regio kan deze mist vrijwel de hele ochtend blijven hangen en hinder veroorzaken in het verkeer. Pas later op de dag trekt het zicht op, al blijft er in het noorden vrij veel bewolking aanwezig waar de zon af en toe tussendoor piept. Het blijft de gehele dag droog in Oost-Groningen. Met een zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft komt de middagtemperatuur uit op een zachte 14°C. Vanavond blijft het in onze streek bewolkt en droog bij heel weinig wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag blijft de bewolking in ons noorden hangen, waardoor het niet heel sterk afkoelt. Het blijft overal droog bij nauwelijks wind. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 9°C.

Zaterdag – Morgen, zaterdag 31 oktober, start het weekend in onze streek met veel bewolking. Overdag heeft het grijze wolkendek de overhand, maar het blijft gedurende de gehele zaterdag overal droog. Met een middagtemperatuur van rond de 12°C is het iets koeler dan vandaag, maar heel normaal voor de tijd van het jaar. De wind waait rustig, zwak tot matig uit oostelijke richtingen, 2 tot 3 Bft. Zaterdagavond verloopt eveneens bewolkt en droog met weinig wind boven land.

Tip van de redactie: Pas vanochtend op de weg extra goed op vanwege de (zeer) dichte mistbanken!