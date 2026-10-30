Verenigingen halen miljoenen op met Grote Clubactie: behoefte aan extra inkomsten groeit

WESTERWOLDE, OLDAMBT, PEKELA – Recordopbrengst onderstreept de betrokkenheid bij het Nederlandse verenigingsleven in de gemeente Westerwolde.

De Grote Clubactie heeft in 2026 opnieuw een recordbedrag opgehaald: €27.298.587,-. Dit jaar deden 6.990 verenigingen mee aan de landelijke lotenactie. Niet alleen de opbrengst, maar ook het aantal deelnemende verenigingen groeit.



Sinds 2020 is de opbrengst van de actie bijna verdrievoudigd en vanaf dit jaar is de afdracht structureel verhoogd naar 85%. Aanvullende inkomsten zijn voor veel verenigingen onmisbaar om te kunnen blijven investeren. Nieuwe materialen, het onderhoud van accommodaties en het organiseren van activiteiten vragen om financiële middelen. Tegelijkertijd zijn subsidies niet altijd toereikend en staat de inzet van vrijwilligers onder druk.



“Een opbrengst van ruim €27 miljoen bereik je alleen als heel veel mensen zich samen inzetten voor hun vereniging”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. “Achter dit bedrag zitten honderdduizenden verenigingsleden die langs de deuren gaan, vrijwilligers die de actie mogelijk maken en mensen die graag iets bijdragen aan hun lokale club. Met de Grote Clubactie laten we ieder jaar opnieuw zien wat de kracht van gezamenlijke inzet kan betekenen.”





Steeds meer verenigingen ontdekken de Grote Clubactie

De Grote Clubactie blijft groeien, zowel in opbrengst als in diversiteit aan deelnemende verenigingen. Naast traditionele sportverenigingen weten ook steeds meer cultuur-, hobby- en andere verenigingen de actie te vinden.



“Van muziekverenigingen en schaakclubs tot freerunclubs en dansverenigingen: steeds meer verschillende soorten clubs ontdekken wat de Grote Clubactie voor hen kan betekenen”, aldus Molkenboer. “Het is mooi dat we op deze manier een steeds breder deel van het Nederlandse verenigingsleven kunnen ondersteunen.”



Een belangrijke kracht van de Grote Clubactie is de laagdrempelige deelname. Veel verenigingen draaien op een relatief kleine groep vrijwilligers, waardoor er minder tijd beschikbaar is om aanvullende inkomsten te realiseren. De Grote Clubactie speelt hierop in door de organisatie van de lotenverkoop zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo kunnen verenigingen met een beperkte inzet toch een groot verschil maken voor hun clubkas. Inkomsten die vrij te besteden zijn.

De betrokkenheid van jeugdleden blijft een belangrijke kracht achter het succes

Kinderen gaan langs de deuren, spreken buurtgenoten aan en zetten zich actief in voor hun vereniging. Daarbij draait het niet alleen om het aantal verkochte loten, maar vooral om de gezamenlijke inzet.

Ook lotenkopers waarderen het persoonlijke contact. De bereidheid om een vereniging te steunen wordt versterkt doordat leden zelf op pad gaan en vertellen waarvoor hun club geld inzamelt. Zo verbindt de Grote Clubactie leden, buurtbewoners en verenigingen met elkaar.

Ook lokale ondernemers dragen bij

Naast de inzet van leden en vrijwilligers groeit ook de belangstelling vanuit het lokale bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers steunen verenigingen via de aankoop van Superloten.



Voor bedrijven is dit een toegankelijke manier om een club in hun omgeving financieel te ondersteunen. Waar traditionele sponsorpakketten niet voor iedere ondernemer haalbaar zijn, biedt een Superlot een laagdrempelig alternatief. Daarmee wordt het voor meer lokale bedrijven mogelijk om bij te dragen aan het verenigingsleven.



Samen investeren in het verenigingsleven

De opbrengst van de Grote Clubactie geeft verenigingen de mogelijkheid om te blijven investeren in hun club en hun leden. Dat is belangrijk voor de toekomst van het verenigingsleven, dat een grote maatschappelijke rol vervult.

“Een vereniging is zoveel meer dan een plek waar je sport of samen een hobby uitoefent”, aldus Molkenboer. “Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen zich ontwikkelen en vriendschappen ontstaan. Met de Grote Clubactie helpen we verenigingen om die belangrijke rol te blijven vervullen. Daarbij telt ieder verkocht lot, want samen maken al die bijdragen een groot verschil.”



Over de Grote Clubactie

De Grote Clubactie is een jaarlijks terugkerende landelijke fondsenwervingsactie die sinds 1972 verenigingen in Nederland ondersteunt bij het ophalen van extra inkomsten. Met behulp van lotenverkoop kunnen sport-, cultuur- en andere verenigingen geld inzamelen voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, evenementen of het verbeteren van voorzieningen op de club. Van elk verkocht lot gaat 85% direct naar de vereniging, waardoor het een effectieve manier is om clubs financieel sterker te maken. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 3 november.

Dit jaar deden in de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op:

Sellingen JVV €762,45, SSS’70 €127,50 Wedde Voetbalvereniging Wedde €354,45 Bellingwolde S.V.I. €2.134,35, VV Bellingwolde €617,10 Blijham Sportvereniging Blijham €2.282,25 Ter Apel FC Ter Apel 96 €5.826,75, Scouting Guy de Fontgalland €3.294,60, TurnCentrum Noord €8.259,45

L.T.C. De Kanonniers 9693 AV € 742,05 Bad Nieuweschans Oldambt LTC Amor 9686 PZ € 76,50 Beerta Oldambt Hockeyclub Winschoten 9685 AN € 1.596,30 Blauwestad Oldambt Z.V. de Hardenberg 9684 AM € 1.481,55 Finsterwolde Oldambt Stichting Judoschool Oost-Groningen 9684 AT € 7.611,75 Finsterwolde Oldambt Voetbalvereniging M.O.V.V. 9681 CZ € 2.669,85 Midwolda Oldambt Rij- en Ponyvereniging Nieuwe- en Oude Pekela 9663 AK € 2.323,05 Nieuwe Pekela Pekela Scouting Pekela 9663 PX € 3.626,10 Nieuwe Pekela Pekela Sportvereniging Dynamica 9663 TR € 6.581,55 Nieuwe Pekela Pekela TV Tiod 9944 BX € 1.160,25 Nieuwolda Oldambt Stichting Move-On Outdoor 9944 BT € 2.521,95 Nieuwolda Oldambt Sportvereniging MidOost 9682 NB € 1.425,45 Oostwold Oldambt Voetbalvereniging Sparta 9682 RC € 2.593,35 Oostwold Oldambt LTC Oude Pekela 9665 JC € 382,50 Oude Pekela Pekela Volop ’69 9665 ND € 971,55 Oude Pekela Pekela Zempo 9665 JN € 1.127,10 Oude Pekela Pekela Noordster 9665 HT € 2.159,85 Oude Pekela Pekela TC Ready 9679 HA € 673,20 Scheemda Oldambt SC Scheemda 9679 KM € 3.167,10 Scheemda Oldambt VV WESTERLEE 9678 RC € 1.218,90 Westerlee Oldambt C.M.V. De Harmonie Winschoten 9671 EX € 321,30 Winschoten Oldambt Winschoter Shantikoor Maritiem 9675 PH € 390,15 Winschoten Oldambt WKC Winschoter Kunstrolschaats Club 9673 AR € 923,10 Winschoten Oldambt Toneelvereniging Vita Nova (Winschoten) 9671 CE € 966,45 Winschoten Oldambt Korfbalvereniging Korwi 9674 AZ € 1.037,85 Winschoten Oldambt Scouting Sint Vitusgroep 9673 AP € 1.058,25 Winschoten Oldambt Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW 9674 KD € 1.277,55 Winschoten Oldambt Gymnastiekvereniging Bato 9674 AB € 1.435,65 Winschoten Oldambt BV Millwings 9671 BZ € 2.244,00 Winschoten Oldambt ARC Noord Nederland 9671 BZ € 3.205,35 Winschoten Oldambt WVV1896 9675 AA € 3.957,60 Winschoten Oldambt Voetbalvereniging Bato 9674 AL € 4.584,90 Winschoten Oldambt Stichting Dansplezier 9671 EX € 17.686,80 Winschoten Oldambt

Bron: Anniek Schaap, Grote Clubactie