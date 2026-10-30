Verenigingen halen miljoenen op met Grote Clubactie: behoefte aan extra inkomsten groeit

Foto: Grote Clubactie
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela, Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE, OLDAMBT, PEKELA – Recordopbrengst onderstreept de betrokkenheid bij het Nederlandse verenigingsleven in de gemeente Westerwolde.

De Grote Clubactie heeft in 2026 opnieuw een recordbedrag opgehaald: €27.298.587,-. Dit jaar deden 6.990 verenigingen mee aan de landelijke lotenactie. Niet alleen de opbrengst, maar ook het aantal deelnemende verenigingen groeit.


Sinds 2020 is de opbrengst van de actie bijna verdrievoudigd en vanaf dit jaar is de afdracht structureel verhoogd naar 85%. Aanvullende inkomsten zijn voor veel verenigingen onmisbaar om te kunnen blijven investeren. Nieuwe materialen, het onderhoud van accommodaties en het organiseren van activiteiten vragen om financiële middelen. Tegelijkertijd zijn subsidies niet altijd toereikend en staat de inzet van vrijwilligers onder druk.


“Een opbrengst van ruim €27 miljoen bereik je alleen als heel veel mensen zich samen inzetten voor hun vereniging”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. “Achter dit bedrag zitten honderdduizenden verenigingsleden die langs de deuren gaan, vrijwilligers die de actie mogelijk maken en mensen die graag iets bijdragen aan hun lokale club. Met de Grote Clubactie laten we ieder jaar opnieuw zien wat de kracht van gezamenlijke inzet kan betekenen.”


Steeds meer verenigingen ontdekken de Grote Clubactie
De Grote Clubactie blijft groeien, zowel in opbrengst als in diversiteit aan deelnemende verenigingen. Naast traditionele sportverenigingen weten ook steeds meer cultuur-, hobby- en andere verenigingen de actie te vinden.

“Van muziekverenigingen en schaakclubs tot freerunclubs en dansverenigingen: steeds meer verschillende soorten clubs ontdekken wat de Grote Clubactie voor hen kan betekenen”, aldus Molkenboer. “Het is mooi dat we op deze manier een steeds breder deel van het Nederlandse verenigingsleven kunnen ondersteunen.”

Een belangrijke kracht van de Grote Clubactie is de laagdrempelige deelname. Veel verenigingen draaien op een relatief kleine groep vrijwilligers, waardoor er minder tijd beschikbaar is om aanvullende inkomsten te realiseren. De Grote Clubactie speelt hierop in door de organisatie van de lotenverkoop zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo kunnen verenigingen met een beperkte inzet toch een groot verschil maken voor hun clubkas. Inkomsten die vrij te besteden zijn.

De betrokkenheid van jeugdleden blijft een belangrijke kracht achter het succes
Kinderen gaan langs de deuren, spreken buurtgenoten aan en zetten zich actief in voor hun vereniging. Daarbij draait het niet alleen om het aantal verkochte loten, maar vooral om de gezamenlijke inzet.

Ook lotenkopers waarderen het persoonlijke contact. De bereidheid om een vereniging te steunen wordt versterkt doordat leden zelf op pad gaan en vertellen waarvoor hun club geld inzamelt. Zo verbindt de Grote Clubactie leden, buurtbewoners en verenigingen met elkaar.

Ook lokale ondernemers dragen bij
Naast de inzet van leden en vrijwilligers groeit ook de belangstelling vanuit het lokale bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers steunen verenigingen via de aankoop van Superloten.

Voor bedrijven is dit een toegankelijke manier om een club in hun omgeving financieel te ondersteunen. Waar traditionele sponsorpakketten niet voor iedere ondernemer haalbaar zijn, biedt een Superlot een laagdrempelig alternatief. Daarmee wordt het voor meer lokale bedrijven mogelijk om bij te dragen aan het verenigingsleven.

Samen investeren in het verenigingsleven
De opbrengst van de Grote Clubactie geeft verenigingen de mogelijkheid om te blijven investeren in hun club en hun leden. Dat is belangrijk voor de toekomst van het verenigingsleven, dat een grote maatschappelijke rol vervult.

“Een vereniging is zoveel meer dan een plek waar je sport of samen een hobby uitoefent”, aldus Molkenboer. “Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen zich ontwikkelen en vriendschappen ontstaan. Met de Grote Clubactie helpen we verenigingen om die belangrijke rol te blijven vervullen. Daarbij telt ieder verkocht lot, want samen maken al die bijdragen een groot verschil.”

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie is een jaarlijks terugkerende landelijke fondsenwervingsactie die sinds 1972 verenigingen in Nederland ondersteunt bij het ophalen van extra inkomsten. Met behulp van lotenverkoop kunnen sport-, cultuur- en andere verenigingen geld inzamelen voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, evenementen of het verbeteren van voorzieningen op de club. Van elk verkocht lot gaat 85% direct naar de vereniging, waardoor het een effectieve manier is om clubs financieel sterker te maken. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 3 november.

Dit jaar deden in de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op:

Sellingen JVV €762,45, SSS’70 €127,50
Wedde Voetbalvereniging Wedde €354,45
Bellingwolde S.V.I. €2.134,35, VV Bellingwolde €617,10
Blijham Sportvereniging Blijham €2.282,25
Ter Apel FC Ter Apel 96 €5.826,75, Scouting Guy de Fontgalland €3.294,60, TurnCentrum Noord €8.259,45
L.T.C. De Kanonniers9693 AV€ 742,05Bad NieuweschansOldambt
LTC Amor9686 PZ€ 76,50BeertaOldambt
Hockeyclub Winschoten9685 AN€ 1.596,30BlauwestadOldambt
Z.V. de Hardenberg9684 AM€ 1.481,55FinsterwoldeOldambt
Stichting Judoschool Oost-Groningen9684 AT€ 7.611,75FinsterwoldeOldambt
Voetbalvereniging M.O.V.V.9681 CZ€ 2.669,85MidwoldaOldambt
Rij- en Ponyvereniging Nieuwe- en Oude Pekela9663 AK€ 2.323,05Nieuwe PekelaPekela
Scouting Pekela9663 PX€ 3.626,10Nieuwe PekelaPekela
Sportvereniging Dynamica9663 TR€ 6.581,55Nieuwe PekelaPekela
TV Tiod9944 BX€ 1.160,25NieuwoldaOldambt
Stichting Move-On Outdoor9944 BT€ 2.521,95NieuwoldaOldambt
Sportvereniging MidOost9682 NB€ 1.425,45OostwoldOldambt
Voetbalvereniging Sparta9682 RC€ 2.593,35OostwoldOldambt
LTC Oude Pekela9665 JC€ 382,50Oude PekelaPekela
Volop ’699665 ND€ 971,55Oude PekelaPekela
Zempo9665 JN€ 1.127,10Oude PekelaPekela
Noordster9665 HT€ 2.159,85Oude PekelaPekela
TC Ready9679 HA€ 673,20ScheemdaOldambt
SC Scheemda9679 KM€ 3.167,10ScheemdaOldambt
VV WESTERLEE9678 RC€ 1.218,90WesterleeOldambt
C.M.V. De Harmonie Winschoten9671 EX€ 321,30WinschotenOldambt
Winschoter Shantikoor Maritiem9675 PH€ 390,15WinschotenOldambt
WKC Winschoter Kunstrolschaats Club9673 AR€ 923,10WinschotenOldambt
Toneelvereniging Vita Nova (Winschoten)9671 CE€ 966,45WinschotenOldambt
Korfbalvereniging Korwi9674 AZ€ 1.037,85WinschotenOldambt
Scouting Sint Vitusgroep9673 AP€ 1.058,25WinschotenOldambt
Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW9674 KD€ 1.277,55WinschotenOldambt
Gymnastiekvereniging Bato9674 AB€ 1.435,65WinschotenOldambt
BV Millwings9671 BZ€ 2.244,00WinschotenOldambt
ARC Noord Nederland9671 BZ€ 3.205,35WinschotenOldambt
WVV18969675 AA€ 3.957,60WinschotenOldambt
Voetbalvereniging Bato9674 AL€ 4.584,90WinschotenOldambt
Stichting Dansplezier9671 EX€ 17.686,80WinschotenOldambt

Bron: Anniek Schaap, Grote Clubactie

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