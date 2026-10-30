Verenigingen halen miljoenen op met Grote Clubactie: behoefte aan extra inkomsten groeit

WESTERWOLDE, OLDAMBT, PEKELA – Recordopbrengst onderstreept de betrokkenheid bij het Nederlandse verenigingsleven in de gemeente Westerwolde.
De Grote Clubactie heeft in 2026 opnieuw een recordbedrag opgehaald: €27.298.587,-. Dit jaar deden 6.990 verenigingen mee aan de landelijke lotenactie. Niet alleen de opbrengst, maar ook het aantal deelnemende verenigingen groeit.
Sinds 2020 is de opbrengst van de actie bijna verdrievoudigd en vanaf dit jaar is de afdracht structureel verhoogd naar 85%. Aanvullende inkomsten zijn voor veel verenigingen onmisbaar om te kunnen blijven investeren. Nieuwe materialen, het onderhoud van accommodaties en het organiseren van activiteiten vragen om financiële middelen. Tegelijkertijd zijn subsidies niet altijd toereikend en staat de inzet van vrijwilligers onder druk.
“Een opbrengst van ruim €27 miljoen bereik je alleen als heel veel mensen zich samen inzetten voor hun vereniging”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. “Achter dit bedrag zitten honderdduizenden verenigingsleden die langs de deuren gaan, vrijwilligers die de actie mogelijk maken en mensen die graag iets bijdragen aan hun lokale club. Met de Grote Clubactie laten we ieder jaar opnieuw zien wat de kracht van gezamenlijke inzet kan betekenen.”
Steeds meer verenigingen ontdekken de Grote Clubactie
De Grote Clubactie blijft groeien, zowel in opbrengst als in diversiteit aan deelnemende verenigingen. Naast traditionele sportverenigingen weten ook steeds meer cultuur-, hobby- en andere verenigingen de actie te vinden.
“Van muziekverenigingen en schaakclubs tot freerunclubs en dansverenigingen: steeds meer verschillende soorten clubs ontdekken wat de Grote Clubactie voor hen kan betekenen”, aldus Molkenboer. “Het is mooi dat we op deze manier een steeds breder deel van het Nederlandse verenigingsleven kunnen ondersteunen.”
Een belangrijke kracht van de Grote Clubactie is de laagdrempelige deelname. Veel verenigingen draaien op een relatief kleine groep vrijwilligers, waardoor er minder tijd beschikbaar is om aanvullende inkomsten te realiseren. De Grote Clubactie speelt hierop in door de organisatie van de lotenverkoop zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo kunnen verenigingen met een beperkte inzet toch een groot verschil maken voor hun clubkas. Inkomsten die vrij te besteden zijn.
De betrokkenheid van jeugdleden blijft een belangrijke kracht achter het succes
Kinderen gaan langs de deuren, spreken buurtgenoten aan en zetten zich actief in voor hun vereniging. Daarbij draait het niet alleen om het aantal verkochte loten, maar vooral om de gezamenlijke inzet.
Ook lotenkopers waarderen het persoonlijke contact. De bereidheid om een vereniging te steunen wordt versterkt doordat leden zelf op pad gaan en vertellen waarvoor hun club geld inzamelt. Zo verbindt de Grote Clubactie leden, buurtbewoners en verenigingen met elkaar.
Ook lokale ondernemers dragen bij
Naast de inzet van leden en vrijwilligers groeit ook de belangstelling vanuit het lokale bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers steunen verenigingen via de aankoop van Superloten.
Voor bedrijven is dit een toegankelijke manier om een club in hun omgeving financieel te ondersteunen. Waar traditionele sponsorpakketten niet voor iedere ondernemer haalbaar zijn, biedt een Superlot een laagdrempelig alternatief. Daarmee wordt het voor meer lokale bedrijven mogelijk om bij te dragen aan het verenigingsleven.
Samen investeren in het verenigingsleven
De opbrengst van de Grote Clubactie geeft verenigingen de mogelijkheid om te blijven investeren in hun club en hun leden. Dat is belangrijk voor de toekomst van het verenigingsleven, dat een grote maatschappelijke rol vervult.
“Een vereniging is zoveel meer dan een plek waar je sport of samen een hobby uitoefent”, aldus Molkenboer. “Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen zich ontwikkelen en vriendschappen ontstaan. Met de Grote Clubactie helpen we verenigingen om die belangrijke rol te blijven vervullen. Daarbij telt ieder verkocht lot, want samen maken al die bijdragen een groot verschil.”
Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie is een jaarlijks terugkerende landelijke fondsenwervingsactie die sinds 1972 verenigingen in Nederland ondersteunt bij het ophalen van extra inkomsten. Met behulp van lotenverkoop kunnen sport-, cultuur- en andere verenigingen geld inzamelen voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, evenementen of het verbeteren van voorzieningen op de club. Van elk verkocht lot gaat 85% direct naar de vereniging, waardoor het een effectieve manier is om clubs financieel sterker te maken. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 3 november.
Dit jaar deden in de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op:
|Sellingen
|JVV €762,45, SSS’70 €127,50
|Wedde
|Voetbalvereniging Wedde €354,45
|Bellingwolde
|S.V.I. €2.134,35, VV Bellingwolde €617,10
|Blijham
|Sportvereniging Blijham €2.282,25
|Ter Apel
|FC Ter Apel 96 €5.826,75, Scouting Guy de Fontgalland €3.294,60, TurnCentrum Noord €8.259,45
|L.T.C. De Kanonniers
|9693 AV
|€ 742,05
|Bad Nieuweschans
|Oldambt
|LTC Amor
|9686 PZ
|€ 76,50
|Beerta
|Oldambt
|Hockeyclub Winschoten
|9685 AN
|€ 1.596,30
|Blauwestad
|Oldambt
|Z.V. de Hardenberg
|9684 AM
|€ 1.481,55
|Finsterwolde
|Oldambt
|Stichting Judoschool Oost-Groningen
|9684 AT
|€ 7.611,75
|Finsterwolde
|Oldambt
|Voetbalvereniging M.O.V.V.
|9681 CZ
|€ 2.669,85
|Midwolda
|Oldambt
|Rij- en Ponyvereniging Nieuwe- en Oude Pekela
|9663 AK
|€ 2.323,05
|Nieuwe Pekela
|Pekela
|Scouting Pekela
|9663 PX
|€ 3.626,10
|Nieuwe Pekela
|Pekela
|Sportvereniging Dynamica
|9663 TR
|€ 6.581,55
|Nieuwe Pekela
|Pekela
|TV Tiod
|9944 BX
|€ 1.160,25
|Nieuwolda
|Oldambt
|Stichting Move-On Outdoor
|9944 BT
|€ 2.521,95
|Nieuwolda
|Oldambt
|Sportvereniging MidOost
|9682 NB
|€ 1.425,45
|Oostwold
|Oldambt
|Voetbalvereniging Sparta
|9682 RC
|€ 2.593,35
|Oostwold
|Oldambt
|LTC Oude Pekela
|9665 JC
|€ 382,50
|Oude Pekela
|Pekela
|Volop ’69
|9665 ND
|€ 971,55
|Oude Pekela
|Pekela
|Zempo
|9665 JN
|€ 1.127,10
|Oude Pekela
|Pekela
|Noordster
|9665 HT
|€ 2.159,85
|Oude Pekela
|Pekela
|TC Ready
|9679 HA
|€ 673,20
|Scheemda
|Oldambt
|SC Scheemda
|9679 KM
|€ 3.167,10
|Scheemda
|Oldambt
|VV WESTERLEE
|9678 RC
|€ 1.218,90
|Westerlee
|Oldambt
|C.M.V. De Harmonie Winschoten
|9671 EX
|€ 321,30
|Winschoten
|Oldambt
|Winschoter Shantikoor Maritiem
|9675 PH
|€ 390,15
|Winschoten
|Oldambt
|WKC Winschoter Kunstrolschaats Club
|9673 AR
|€ 923,10
|Winschoten
|Oldambt
|Toneelvereniging Vita Nova (Winschoten)
|9671 CE
|€ 966,45
|Winschoten
|Oldambt
|Korfbalvereniging Korwi
|9674 AZ
|€ 1.037,85
|Winschoten
|Oldambt
|Scouting Sint Vitusgroep
|9673 AP
|€ 1.058,25
|Winschoten
|Oldambt
|Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW
|9674 KD
|€ 1.277,55
|Winschoten
|Oldambt
|Gymnastiekvereniging Bato
|9674 AB
|€ 1.435,65
|Winschoten
|Oldambt
|BV Millwings
|9671 BZ
|€ 2.244,00
|Winschoten
|Oldambt
|ARC Noord Nederland
|9671 BZ
|€ 3.205,35
|Winschoten
|Oldambt
|WVV1896
|9675 AA
|€ 3.957,60
|Winschoten
|Oldambt
|Voetbalvereniging Bato
|9674 AL
|€ 4.584,90
|Winschoten
|Oldambt
|Stichting Dansplezier
|9671 EX
|€ 17.686,80
|Winschoten
|Oldambt
Bron: Anniek Schaap, Grote Clubactie