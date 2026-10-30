Webinar helpt ouders bij studiekeuze van hun kind

REGIO – Hoe ondersteun je je kind bij het kiezen van een vervolgopleiding? Wat als je kind het écht niet weet? En welke rol speel je als ouder in het studiekeuzeproces? Op donderdag 5 november organiseren de mbo-scholen Alfa-college, DCTerra, Noorderpoort en ROC Menso Alting vanuit Hallo MBO het gratis webinar ‘Wegwijs in het mbo’ voor ouders en verzorgers van vmbo-leerlingen.

De overstap van vmbo naar mbo is voor veel jongeren een belangrijke stap. Tegelijkertijd hebben hun ouders vaak vragen over opleidingsmogelijkheden, kansen op de arbeidsmarkt en hoe zij hun kind kunnen helpen bij het maken van een passende keuze.

Tijdens het webinar geven een decaan vanuit het voortgezet onderwijs en een studieadviseur uit het mbo praktische informatie over het mbo en het studiekeuzeproces. Ook delen twee mbo-studenten hun eigen ervaringen. Deelnemers krijgen inzichten waarmee zij thuis het gesprek over de toekomst van hun kind kunnen voeren.

Herkenbare vragen

In het webinar komen vragen aan bod die veel ouders bezighouden. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met een kind dat nog niet weet wat het wil? Wat doe je als een opleiding perfect aansluit bij de interesses van je kind, maar je twijfelt over de arbeidsmarktkansen? En hoe help je een leerling die vooral aangeeft ‘klaar te zijn met school’?

Daarnaast is er gelegenheid om tijdens het webinar live via de chat vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

Samen ontdekken

Het webinar vormt voor veel ouders een eerste kennismaking met de mogelijkheden binnen het mbo. Aansluitend kunnen zij samen met hun kind de Open Dagen van de mbo-scholen bezoeken om opleidingen te bekijken en docenten en studenten persoonlijk te ontmoeten.

“Een studiekeuze maak je niet van de ene op de andere dag. Juist daarom willen we ouders helpen om hun kind goed te begeleiden in dit proces. Hoe beter zij weten welke mogelijkheden er zijn, hoe makkelijker het wordt om samen tot een passende studiekeuze te komen.”

Praktische informatie

Webinar: Wegwijs in het mbo

Datum: donderdag 5 november

Tijd: 19:00 uur

Deelname: gratis

Aanmelden: hallombo.nl/evenementen

Bron: Noorderpoort