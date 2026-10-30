Wie wordt Westerwolder van het jaar?

WESTERWOLDE – Ook in 2026 gaat Westerwolde op zoek naar inwoners die een pluim verdienen. De Kanaalstreek / Het Streekblad zijn van start gegaan met de jaarlijkse verkiezingen van zowel de Knoalster als de Westerwolder van het Jaar. Het is mogelijk vanaf nu kandidaten voor beide verkiezingen aan te leveren.

De verkiezingen worden vanaf dit jaar georganiseerd door Renate Westervaarder van WIE Events uit Stadskanaal, in opdracht van Mediahuis (uitgever van onder meer De Kanaalstreek en Het Streekblad). Jarenlang was de verkiezing het werk van Paul Abrahams, redacteur van de Kanaalstreek. Hij ging dit jaar met pensioen en stopte daarmee ook als organisator. Daarop vroeg uitgever Mediahuis de eventmanager uit Stadskanaal om de organisatorische taken op zich te nemen. Westervaarder heeft de verkiezing op de voet gevolgd en lang nadenken hoefde ze dan ook niet. ,,Ik vind het mooi dat mensen die in hun eigen ogen misschien niks bijzonders doen, op deze manier even in het zonnetje gezet worden.”

Westervaarder (58), getrouwd en moeder van twee dochters, groeide op in Stadskanaal, woonde zevenentwintig jaar in Assen en keerde eind 2020 terug. ,,Familie woont hier nog, de keuze voor Stadskanaal was dan ook snel gemaakt”, zegt ze. Met WIE Events organiseert ze zakelijke en publieksevenementen, zoals de Knoalster Nacht, Koningsdag in Stadskanaal en de ondernemersbeurs De Kracht van Stadskanaal. Sinds kort is ze ook centrummanager in Ter Apel.

Noaberschap

Westerwolde kiest dit jaar voor de zevende keer een Westerwolder van het Jaar. Een traditie die het waard is om voort te zetten, vindt Westervaarder. ,,We gaan steeds meer naar individualisme, waarin mensen eerder voor zichzelf opkomen dan voor de buurt. Het ouderwetse noaberschap moet je echter in stand houden. Daarmee help je elkaar en breng je elkaar verder. De verkiezingen onderstrepen dat.”

Het gaat daarbij niet alleen om het sociale, benadrukt ze. Ook wie presteert in sport of cultuur komt in aanmerking. Een leeftijdsgrens is er niet. Vorig jaar kregen in Westerwolde twee jongeren (Gerben Meijer en Ruben Meems) de prijs. Zij redden iemand uit het water. ,,Kijk gewoon om je heen. Het hoeven geen bekende mensen te zijn, maar iemand die iets bijzonders doet voor anderen, zonder er zelf van te profiteren.”

Nomineren

Nomineren voor de Westerwolder van het Jaar doe je door een mail te sturen naar westerwolder@wie-events.nl, of via de website verkiezing.wie-events.nl. Met daarin de naam van de genomineerde en waarom diegene de eretitel verdient. Een korte toelichting is voldoende. Eind november kiest de jury uit alle aanmeldingen drie genomineerden. Zij komen begin december in De Kanaalstreek, Het Streekblad en op Westerwolde Actueel en daarna mag het publiek tot de kerst stemmen. De winnaar worden bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente, begin januari.

Bron: Harm Jan Pleiter