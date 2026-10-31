Alain Clark nodigt publiek uit voor intieme Date Night in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdagavond 6 november staat Alain Clark in vanBeresteyn met zijn nieuwe theatershow Date Night. Geen grote band of uitgebreide productie, maar een intieme avond met Alain, zijn stem, zijn gitaar en natuurlijk zijn bekende muziek.
Tijdens Date Night speelt Alain Clark zijn bekendste nummers en vertelt hij de verhalen die achter zijn muziek schuilgaan. Hoe ontstaat een lied? Waar begint een melodie en wat gaat er vooraf aan een tekst die uiteindelijk duizenden mensen raakt?
Tussen de nummers door vertelt Clark openhartig over zijn persoonlijke en muzikale reis, van inspiratie en twijfel tot liefde, geloof en de overwinningen onderweg. Een persoonlijke avond waarin bezoekers de zanger en zijn muziek van een andere kant leren kennen.
Datum: vrijdag 6 november 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn