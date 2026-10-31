Burgemeester en Wethouder van Sport bezoeken schaakclub Van der Linde

WINSCHOTEN – Schaakclub Van der Linde kreeg afgelopen vrijdag bezoek van zowel burgemeester: Cora-Yfke Sikkema, als wethouder van sport: Gert Engelkens.
Tijdens de wekelijkse schaakles maakten ze beide kennis met de enthousiaste jeugdleden en zagen ze hoe het tijdens zo’n les toegaat. De jonge schakers reageerden enthousiast en stelden spontaan vragen aan de burgemeester en wethouder. Dit resulteerde in een levendige en vooral ongedwongen sfeer tijdens het bezoek. De schaakclub kijkt dan ook terug op een heel plezierig, belangstellend, en vooral interactief bezoek aan hun jeugd.
Voor meer info: www.schaakclubvanderlinde.nl
Bron: Klaas Wiersema