CDA Stadskanaal neemt initiatief voor bescherming religieus erfgoed

STADSKANAAL – Op initiatief van CDA Stadskanaal heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen actief werk te maken van het behoud en de herbestemming van
religieus erfgoed binnen de gemeente. De motie richt zich in het bijzonder op de kerkgebouwen in Musselkanaal en Kopstukken, waarvan de toekomst momenteel onderwerp van gesprek is.
Voor het CDA zijn kerkgebouwen veel meer dan alleen gebouwen. ‘Zij vormen herkenningspunten in onze dorpen, vertellen het verhaal van generaties inwoners en dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap’.
De aangenomen motie vraagt het college om religieus erfgoed expliciet op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Erfgoednota. Daarnaast wordt gevraagd actief in gesprek te gaan met eigenaren, inwoners, dorpsorganisaties en erfgoedinstellingen om te onderzoeken hoe karakteristieke kerkgebouwen behouden kunnen blijven voor toekomstige generaties. Raadslid Gerard Weinans: “Religieus erfgoed is een zichtbaar onderdeel van de geschiedenis van Stadskanaal en onze dorpen. Als gebouwen zoals de kerken in Musselkanaal en Kopstukken onder druk komen te staan, vinden wij dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen om samen met betrokkenen naar oplossingen te zoeken.”
Met deze motie geeft het CDA concreet invulling aan de uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma 2026-2030. Daarin spreekt de partij zich uit voor het behoud van monumentenzorg en cultureel erfgoed als onderdeel van leefbare dorpen en wijken. Het CDA is verheugd dat een brede meerderheid van de raad de motie heeft ondersteund. Volgens de fractie laat dit zien dat het behoud van het karakter en de geschiedenis van Stadskanaal een verantwoordelijkheid is die politieke verschillen overstijgt.
Bron: Gerard Weinans Raadslid CDA Stadskanaal