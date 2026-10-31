Het leven en belang van de bijen in je tuin; lezing in bibliotheek Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Bibliotheek Finsterwolde organiseert ter gelegenheid van de winterstop van de Zaden-Schatkist de bijeenkomst ‘over bijen gesproken’.
Bieb-Vrijwilligster Annet Zijlstra is ambassadeur van de Zaden-Schatkist en nodigt je graag uit voor de BIJeenkomst met imkers Frits Gosselaar en Lindy van der Meulen. Deze bevlogen imkers nemen ons mee in de bijzondere wereld van deze kleine diertjes die van onschatbare waarde zijn.
De één is gefascineerd door het samen leven en werken van bijenvolken en brengt al vertellend de bijenkast tot leven. Je ziet de Koningin met haar hofhouding zo voor je. De ander is van jongs af aan vertrouwd met het imkeren en vertelt in geuren en kleuren over de aantrekkelijkheid van Oldambt voor de bijen.
Jij en de Bij
Zonder bijen zouden er veel minder bloemen, planten en gewassen groeien en bloeien. Hoe zou ons leven er dan uitzien? En wat kun je zelf doen om de bijen te helpen? Welke planten zijn aantrekkelijk
voor bijen? En hoe maak je van je eigen tuin een plek waar ze graag komen? Kleine veranderingen kunnen al een verschil maken. De imkers delen hun kennis, ervaring en grote liefde voor de bijen graag
met ons.
Bibliotheek Finsterwolde
donderdag 12 nov. 15.00 -16.30 uur
Opgave via de website of in de Bieb