‘Kiek dat mok ik allemoal zulf’; veel belangstelling voor hobbymarkt Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In ’t Kruispunt in Vlagtwedde vond vandaag voor het eerst een hobbymarkt plaats. Meer dan dertig hobbyisten presenteerden tussen 11.00 en 16.30 uur in vier lokalen hun creatieve werk en verzamelingen.
Het aanbod was gevarieerd. Bezoekers konden onder meer houtsnijwerk, keramiek, sieraden, edelstenen, handwerk en verzamelingen bekijken. Ook waren er open boeken te zien. De deelnemers vertelden enthousiast over hun hobby’s en lieten zien wat zij in hun vrije tijd maken.
Wie iets moois zag, kon bij verschillende deelnemers ook terecht om zelfgemaakte artikelen of materialen aan te schaffen. Daarmee bood de markt niet alleen inspiratie, maar ook de mogelijkheid om met iets bijzonders naar huis te gaan.
De hobbymarkt werd georganiseerd door Willy Tiekstra. Vooral in de middaguren mocht de eerste editie veel belangstellenden verwelkomen. Ook aan de inwendige mens was gedacht: in ’t Kruispunt waren diverse lekkernijen verkrijgbaar.
Met de eerste editie kregen hobbyisten uit de regio de gelegenheid om hun passie met een breed publiek te delen. Er kwamen zo’n 250 bezoekers.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik hier voor meer foto’s