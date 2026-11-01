ASVB krijgt te weinig met een late gelijkmaker

BLIJHAM – De ploeg van trainer Jules Blaauw kreeg vanmiddag te weinig in de wedstrijd tegen lijstaanvoerder Gasselternijveen. Vooral in de tweede helft hadden de bezoekers weinig meer in te brengen en was het ASVB dat voortdurend gevaarlijk werd. Toch kwamen de gasten vijf minuten voor tijd met een afstandsschot op voorsprong. Vlak voor het eindsignaal werd een ASVB-speler in het strafschopgebied onderuit gelopen, waarna de toegekende penalty alsnog een meer dan verdiend punt opleverde.

Door Gert Meulman

Gasselternijveen staat fier bovenaan en heeft dit seizoen nog geen enkel verliespunt hoeven incasseren. „We hebben een mooie jonge ploeg, met negen spelers in de selectie die vorig jaar nog in de JO-19 speelden. Je zult straks wel zien waarom we bovenaan staan”, kreeg ik vooraf te horen. Vooral in de eerste helft was dat nog wel zichtbaar, want daarin waren het voornamelijk de bezoekers die het spel dicteerden. Toch was het ASVB dat in de zesde minuut op voorsprong kwam. Na een scrimmage was het Hezhi Albiyatie die van dichtbij de bal binnenschoot. Daarna nam de ploeg van trainer Joëll Bunk het initiatief en zocht nadrukkelijk de aanval. Uit een hoekschop van verdediger Siem Salamons was het Joris Froeling die bij de tweede paal het hoogst kwam. Zijn kopbal verdween echter net naast het doel van Ruben Tjabringa. Van beide kanten werd fel gestreden om iedere meter en iedere bal, waarbij de nodige overtredingen werden gemaakt. Veel daarvan leken echter aan de aandacht van scheidsrechter Ben Bos uit Muntendam te ontsnappen. De arbiter, die met een forse brace om zijn been liep, kwam maar moeilijk uit de middencirkel en liet veel, misschien wel te veel, doorgaan. Dit zorgde zowel binnen als buiten de lijnen voor de nodige onrust, irritatie en onvrede. Regelmatig stonden spelers van beide ploegen met de armen in de lucht luidkeels hun ongenoegen kenbaar te maken.

Bij ASVB moest Ruben Vrieze na een forse overtreding geblesseerd naar de kant. Joep Dekker was zijn vervanger. Gasselternijveen bleef de druk naar voren houden en kwam in de dertigste minuut op gelijke hoogte. Verdediger Stan Boxem kopte uit een hoekschop de 1-1 binnen. Froeling was daarna nog dichtbij een treffer met een fraaie hakbal uit een corner, maar deze verdween over het doel van Tjabringa. Aanvoerder Joost Buiter schoot vervolgens nog naast. In de slotfase van de eerste helft kreeg ASVB weer wat meer grip op de wedstrijd. Dat leverde kansen op voor Albiyatie, die doelman Kevin Koops op zijn weg vond, en Joep Dekker, wiens schot over het doel verdween.

Na de rust klonk via de luidsprekers de aankondiging: „Na de thee komt ASVB.” En zo geschiedde. De ploeg van Blaauw kwam sterk uit de kleedkamer en de bezoekers wisten niet wat hun overkwam. „Dit hebben we dit seizoen nog niet eerder meegemaakt”, was de veelzeggende reactie. ASVB had op basis van de gecreëerde kansen afstand moeten nemen, maar verzuimde te scoren. Daarbij zat het de thuisploeg ook bepaald niet mee. Eerst kwam Mark Hoving vlak voor het doel van Koops een teenlengte tekort om een prachtige pass van Lyron Winkel binnen te tikken. Daarna volgden een bal op de verre paal, een schot voorlangs, een goede redding van Koops en een inzet die over het doel verdween. Ook scheidsrechter Bos liet opnieuw van zich spreken. Toen een ASVB-speler in het strafschopgebied leek te worden neergehaald, bleef een fluitsignaal uit. De arbiter stond ook nu weer op grote afstand in de middencirkel.

Lars Tjabringa kreeg vervolgens misschien wel de grootste kans van de wedstrijd om ASVB op voorsprong te zetten. Na een voorzet op maat van Hoving hoefde hij de bal van dichtbij alleen maar binnen te werken, maar hij trapte finaal over de bal. Even later zette de sterk spelende Lyron Winkel Hoving vrij voor Koops. Zijn snoeiharde inzet verdween echter naast het doel.

En toen gebeurde het onverwachte. De vooral in de eerste helft goed spelende Froeling haalde vanaf zo’n 25 meter verwoestend uit en joeg de bal boven Tjabringa hoog in de hoek: 1-2, met nog vijf minuten op de klok. ASVB dreigde daarmee alsnog met lege handen achter te blijven, ondanks het sterke optreden na rust. Toch kreeg de thuisploeg in de slotfase nog loon naar werken. Tristan Salamons liep Lyron Winkel binnen het strafschopgebied onderuit, waarna scheidsrechter Bos na enig heen en weer gepraat en geduw naar de stip wees. Winkel bleef koel en gaf Koops het nakijken: 2-2. Daarmee sleepte ASVB alsnog een meer dan verdiend punt uit het vuur.

ASVB speelt volgende week een uitwedstrijd tegen het eveneens hooggeplaatste Buinen. Gasselternijveen ontvangt dan op eigen veld Muntendam.

Tekst en foto’s: Gert Meulman