Da Vida Ensemble te gast tijdens Café Klassiek in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagochtend 8 november is het weer tijd voor Café Klassiek in het Grand Café van vanBeresteyn. Deze editie wordt verzorgd door het Da Vida Ensemble, met een bijzondere combinatie van zang, viool, gitaar en luit.
Het Da Vida Ensemble bestaat uit violisten Marius Greiner en Nino Natroshvil, zangeres Merel Wentink en Jos Kwakman op gitaar en luit. Samen zorgen zij voor een sfeervolle zondagochtend vol klassieke muziek.
Café Klassiek vindt plaats in de intieme setting van het Grand Café vanBeresteyn en wordt georganiseerd in samenwerking met de Muziek-, Dans- & Theaterschool Veendam. Iedere editie staat een andere combinatie van musici en instrumenten centraal.
Datum: zondag 8 november 2026
Aanvang: 11.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn