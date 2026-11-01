‘De wichter van Champ Clark’: Pekelder geschiedenis komt tot leven bij Siep&Co

OUDE PEKELA – Theatergroep WAARK bracht afgelopen weekend bij Siep&Co in Oude Pekela een bijzonder stukje Pekelder geschiedenis tot leven met de muziektheatervoorstelling De wichter van Champ Clark. Een productie waarin theater, muziek, zang en humor op een mooie manier samenkomen.
Het verhaal voert het publiek terug naar december 1969. Dertig jonge vrouwen, de zogenoemde sigarenwichter, legden destijds bij de sigarenfabriek Champ Clark in Nieuwe Pekela het werk neer. Aanleiding was het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen die hetzelfde werk deden. Wat begon als een spontane actie groeide uit tot een staking van maar liefst vier weken. De vrouwen kwamen gezamenlijk op voor gelijke beloning en wisten uiteindelijk hun doel te bereiken.
WAARK heeft deze historische gebeurtenis vertaald naar een aansprekende voorstelling, waarin de gebeurtenissen van destijds op overtuigende wijze worden uitgebeeld. Met sterk spel, zang en muziek wordt het publiek meegenomen in de strijd van de vrouwen. Hoewel het onderwerp serieus is, ontbreekt de humor niet. Op verschillende momenten zorgt een luchtige noot voor een glimlach en gelach in de zaal. Al tijdens de eerste try-out op donderdag avond werd duidelijk dat WAARK een bijzonder verhaal op een leuke en boeiende manier weet neer te zetten.
Na de twee try-outs op donderdag en vrijdag volgde zaterdagavond de officiële première. Deze avond werd bijgewoond door de burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela, die na afloop vol lof waren over de voorstelling.
Ook de aanwezigheid van enkele oud-medewerkers van Champ Clark n.l. Lena Veen-Swarts en Lena Schoonhoven-Smits, en de dochter van de voormalige directeur gaf de première een extra bijzonder karakter. Voor hen was het ongetwijfeld een speciale belevenis om de geschiedenis van de fabriek en haar medewerkers opnieuw op het toneel te zien verschijnen.
Dat het stuk juist bij Siep&Co in Oude Pekela wordt opgevoerd, maakt de voorstelling extra bijzonder. Het verhaal is nauw verbonden met de eigen omgeving en laat zien hoe een groep vrouwen met moed en saamhorigheid een belangrijke verandering teweegbracht.
Met De wichter van Champ Clark heeft WAARK een geslaagde productie neergezet die niet alleen voor een mooie theateravond zorgt, maar ook een belangrijk hoofdstuk uit de Pekelder geschiedenis levend houdt.
Een prachtig verhaal, met overtuigend spel, mooie muziek en de nodige humor. Een stukje geschiedenis dat het meer dan waard is om verteld te blijven worden!
Freddy Stötefalk