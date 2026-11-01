Geslaagde Halloween Rollerdisco in de Spelhal in Winschoten

WINSCHOTEN – Gisteren was het feest in de Spelhal in Winschoten. Artistic Rollerclub Noord-Nederland organiseerde de Halloween Rollerdisco. Dit was een groot succes; het was gezellig en druk!
De kinderen hadden ontzettend hun best gedaan om verkleed te komen. Van griezelige outfits tot prachtig uitgedoste Halloweenfiguren: wat zagen ze er geweldig uit! Twee uur lang werd er volop gerold, gelachen en genoten.
Natuurlijk ontbraken een drankje en wat lekkers voor iedereen niet. Moe, maar vooral blij en voldaan gingen de kinderen weer naar huis. En eerlijk is eerlijk: de organisatoren genoten minstens zo veel.
Bij Artistic Rollerclub Noord-Nederland (ARC-NN) vinden ze het belangrijk dat een vereniging meer is dan alleen trainen. Natuurlijk werkt men hard aan de sport, maar juist dit soort gezellige activiteiten maken deze club bijzonder. Iedereen doet mee en iedereen is belangrijk!
Achter de schermen gaan de voorbereidingen voor de grote Kerstshow Passport to the World volop door. Vandaag stond er alweer een extra training op het programma om alles straks op rolletjes te laten verlopen.
Bron en foto: ARC-NN