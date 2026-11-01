Herinneringen in het Licht maakt opnieuw diepe indruk op begraafplaats in Winschoten

WINSCHOTEN – De gemeentelijke begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten stond zondagavond 1 november volledig in het teken van herinneren, herdenken en verbondenheid. Tijdens de bijeenkomst Herinneringen in het Licht kwamen bezoekers bijeen om stil te staan bij dierbaren die zij moeten missen.

Tussen 17.30 en 20.00 uur konden bezoekers op hun eigen manier herinneringen ophalen en een moment van bezinning vinden. De begraafplaats was sfeervol aangekleed met talloze lichtjes en kaarsen. De bijzondere aankleding zorgde voor een warme, indrukwekkende en intieme sfeer.

Bezoekers kregen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een overleden dierbare. Ook konden zij een hangertje met daarop een persoonlijke boodschap of de naam van een dierbare ophangen. Op die manier kon iedereen op een eigen en persoonlijke manier uiting geven aan herinneringen en gemis.

Een onderdeel dat deze avond bijzonder veel indruk maakte, waren de klankschalen. De bijzondere, rustgevende klanken verspreidden zich over de begraafplaats en zorgden voor momenten van stilte, bezinning en emotie. Het vormde een prachtige aanvulling op de sfeer van deze herdenkingsavond.

Een traditie met een geschiedenis

De herdenkingsavond in Winschoten kent inmiddels een langere geschiedenis. In de eerdere jaren werd de bijeenkomst georganiseerd onder de naam Allerzielen. Ank Witteveen en Alberta Kuil stonden aan de basis van deze bijzondere avonden, waarbij de begraafplaats met duizenden lichtjes, fakkels en vuurkorven werd omgetoverd tot een plek waar mensen samen konden herdenken.

De belangstelling groeide in de loop der jaren aanzienlijk. Zo kwamen er bij eerdere edities honderden tot zelfs duizenden bezoekers. Na een aantal jaren afwezigheid keerde de herdenkingsavond in 2025 terug onder de naam Herinneringen in het Licht, waarbij de gemeente Oldambt de organisatie op zich nam.

Alle lof voor de organisatie

Ook de editie van 2026 liet zien hoeveel aandacht en zorg er in deze avond was gestoken. De aankleding en opzet waren dit jaar opnieuw bijzonder geslaagd en maakten zelfs nog meer indruk dan vorig jaar.

Alle lof gaat dan ook uit naar de organisatoren en alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze avond mogelijk te maken. Het vele werk achter de schermen en de aandacht voor de kleinste details waren duidelijk zichtbaar voor de bezoekers.

Herinneringen in het Licht is daarmee veel meer dan alleen een avond waarop kaarsjes worden aangestoken. Het is een moment waarop mensen samenkomen, herinneringen levend houden en ruimte krijgen voor verdriet, maar ook voor warmte, liefde en verbondenheid.

Een bijzondere avond op de begraafplaats aan de Acacialaan, die bij veel bezoekers ongetwijfeld nog lang in herinnering zal blijven.

Freddy Stötefalk