Magnus-pelgrimsroute gepresenteerd in kerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In de Magnuskerk in Bellingwolde is vanmiddag de Magnus-pelgrimsroute gepresenteerd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) en Historisch Anloo. Aansluitend aan een pelgrimswandeling in de omgeving van Bellingwolde werd de route toegelicht en kreeg wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde een exemplaar van de bijbehorende gids overhandigd.
De Magnus-pelgrimsroute werd op 17 april gelanceerd in de Magnuskerk in Anloo. De langeafstandswandeling verbindt drie Magnuskerken: die in Hoornsterzwaag in Friesland, Anloo in Drenthe en Bellingwolde in Groningen. De route is in totaal 248 kilometer lang en bestaat uit vier etappes, waarbij wandelaars via verschillende trajecten heen en terug kunnen lopen.
Landschap en historie
De route biedt wandelaars een afwisselend beeld van de Noord-Nederlandse landschappen. Het begeleidende gidsje bevat foto’s en informatie over het ontstaan van het landschap en nodigt uit om onderweg stil te staan bij de omgeving.
De gids beschrijft de route niet tot in detail. Wandelaars kunnen de afzonderlijke etappes online raadplegen. Onderweg zijn bij de drie Magnuskerken stempelpunten ingericht. In Bellingwolde is het stempelpunt te vinden op het welkomstbord aan de weg bij de kerk.
Wie alle etappes heeft gelopen en de benodigde stempels heeft verzameld, komt in aanmerking voor de speciale Magnuspenning. Daarmee vormt de route niet alleen een kennismaking met het landschap en de geschiedenis van Noord-Nederland, maar ook een meerdaagse wandeluitdaging. De vier etappes verbinden Hoornsterzwaag, Anloo en Bellingwolde en kunnen in beide richtingen worden gelopen.
Presentatie Magnus-pelgrimsroute
In de Magnuskerk in Bellingwolde is vanmiddag de Magnus-pelgrimsroute gepresenteerd. De presentatie was vrij toegankelijk voor belangstellenden. Astrid Lüürssen vertelde over de geschiedenis van de kerk en het Schnitger/Freytagorgel, Peter Dijkstra, voorzitter van de Stichting Pelgrimeren in Groningen, over het pelgrimeren en Heribert Delicaat, voormalige notaris in de gemeente Hunze en Aa’s, vertelde over de routes en het landschap. Vervolgens kreeg wethouder Giny Luth de wandelgids voor de Magnus-pelgrimsroute uitgereikt.
Eerder op de middag organiseerde de Stichting Pelgrimeren in Groningen een rondwandeling van ongeveer negen kilometer door de omgeving van Bellingwolde. De wandeling begon bij de Magnuskerk en liep vervolgens via de Hoofdweg naar de Boslaan, door de natuur richting het BL Tijdenskanaal, over de Wymeersterbrug, door de Lethe en vervolgens via de Kerkweg terug naar de Magnuskerk.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg