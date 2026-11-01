Opluchting bij Magisch Samhain: „De sfeer is fantastisch” (Foto’s van ’s avonds)

BOURTANGE – Na een week van onzekerheid kon Magisch Samhain zaterdag doorgaan in Vesting Bourtange. Bewoonster en vrijwilligster Antina Alies Heida is opgelucht. „Superblij natuurlijk dat het doorgaat. Ook voor de ondernemers.”
Pas donderdagavond kwam duidelijkheid over de vergunning. „Tot zes uur zaten wij nog in spanning. Toen kreeg ik een sms’je: het gaat in ieder geval door.” Er mogen maximaal 4000 bezoekers tegelijk in de vesting zijn.
Ook standhouder Donna Levinga van der Lei twijfelde of ze zou komen. Die onzekerheid hoorde ze bij meer kraamhouders. „Maar de meesten dachten toch: we gaan het doen.” Volgens haar is het merkbaar rustiger. „Overdag liep het wel, maar niet zoals nu. Vanavond zijn er meer bezoekers.”
Rust of reuring
Alies Heida hoort gemengde reacties: sommige bezoekers waarderen de ruimte, anderen missen de drukte. „De sfeer is fantastisch. Maar je mist wel een beetje dat spektakelgevoel.”
Tussen de bezoekers lopen twee vrouwen uit Groningen als ‘halve dode zusters’. De een komt al sinds haar jeugd, de ander doet voor het eerst mee. „Sommigen zijn helemaal verkleed en anderen genieten gewoon van de gezellige sfeer. De lampjes, het lekkere eten.”
Kerstmarkten
De zorgen over toekomstige evenementen blijven. Alies Heida overhandigde dinsdag een petitie aan burgemeester Jaap Velema over strengere veiligheidseisen, hogere kosten en beperkingen aan bezoekersaantallen. Nu hoopt ze op duidelijkheid voor de kerstmarkten.
Ze wil verder praten met de betrokken partijen. „Beleidsregels zijn mooi. Maar je moet ook wel daarin ruimte vinden om mensen te laten genieten.” Haar actie gaat door: „Ik hou hier niet mee op.”
Foto’s/video: Malou Vos en Hans Graveland
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