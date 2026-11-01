PRO Pekela kiest tijdens ledenvergadering eerste bestuur

PEKELA – PRO Pekela heeft een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de partij. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober is het allereerste bestuur van PRO Pekela gekozen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit Engel Kupers als voorzitter, Nina Sikkens als secretaris, Wubbe Heidekamp als penningmeester en Hans Beikes als algemeen bestuurslid.
Met de verkiezing van het eerste bestuur legt PRO Pekela een stevige basis voor de toekomst. Het bestuur gaat zich inzetten voor het versterken van de lokale partijorganisatie, het betrekken van leden en het onderhouden van contact met inwoners.
PRO Pekela wil bouwen aan een sociale, groene en betrokken gemeente, waarin iedereen meetelt en inwoners een stem hebben in de toekomst van hun leefomgeving.
De partij kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking binnen het nieuwe bestuur en de verdere ontwikkeling van PRO Pekela.
Bron: PRO Pekela