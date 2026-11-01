Samhain trekt magische figuren naar Vesting Bourtange

BOURTANGE – De historische Vesting Bourtange staat dit weekend in het teken van Magisch Samhain. Het festival brengt magische figuren, spectaculaire steltloopacts, straatartiesten, muziek en een uitgebreid aanbod aan standhouders samen. De belangstelling was zaterdagmiddag zo groot dat de organisatie tijdelijk geen bezoekers meer kon toelaten zonder vooraf gereserveerd entreebewijs. Ook online waren geen kaarten meer beschikbaar.

Samhain is een van de oudste mythische feesten en wordt al duizenden jaren gevierd. Voor de Kelten markeerde het de overgang naar een nieuw jaar. Het feest hangt samen met de wisseling van de seizoenen en de cyclus van het leven. Volgens de oude overleveringen wordt tijdens Samhain de grens tussen de wereld van de levenden en die van de geesten bijzonder dun. De historische vesting vormt met haar eeuwenoude gebouwen en bastions een passend decor voor het festival.

Tijdens Magisch Samhain wordt de vesting bevolkt door allerlei bijzondere verschijningen. Elfen, heksen, druïden, geesten en demonen uit verschillende dimensies zorgen voor een mysterieuze sfeer.

Spectaculaire acts en muziek

Zaterdag waren er verschillende spectaculaire steltloopacts te zien, waaronder The Characters, een show van internationale allure. Ook straatartiesten, goochelaars en jongleurs verzorgden optredens. Het programma biedt daarnaast volop muziek op twee podia. Zaterdagavond wordt afgesloten met een LED-show.

Ook zondag zijn er optredens van straatartiesten. Dit jaar kunnen bezoekers op die dag voor het eerst eveneens genieten van een steltloopact.

Op de pleinen en in vier van de vijf bastions staan standhouders met uiteenlopende producten. Daarnaast zijn er horecagelegenheden, een speciaal kinderplein en diverse attracties.

Spannende aanloop naar het festival

Het was lange tijd onzeker of Magisch Samhain dit jaar kon doorgaan. De toekomst van evenementen in Vesting Bourtange staat onder druk door strenge veiligheidseisen, hoge kosten en langdurige vergunningprocedures. Stichting Vesting Bourtange vreest dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor onder meer Magisch Samhain en de traditionele kerstmarkten.

Om aandacht te vragen voor de situatie werd een petitie gestart waarin werd opgeroepen tot een redelijke en werkbare aanpak, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft en evenementen voor de toekomst behouden kunnen worden. De petitie werd meer dan duizend keer ondertekend.

Dinsdag overhandigde initiatiefneemster Antina Alies Heida, die ook als vrijwilligster actief is in de vesting, de petitie aan burgemeester Jaap Velema.

Donderdag volgde het verlossende bericht: het festival mocht doorgaan, zij het onder strikte voorwaarden. Zo mogen maximaal 4.000 bezoekers gelijktijdig in de vesting aanwezig zijn.

Kaarten uitverkocht

Dat Magisch Samhain populair is, bleek zaterdagmiddag. Vanwege de drukte meldde Vesting Bourtange via Facebook dat er aan de kassa geen toegangskaarten meer verkrijgbaar waren. Alleen bezoekers met een gereserveerd entreebewijs konden op dat moment nog naar binnen. Ook online waren geen kaarten meer beschikbaar. De organisatie riep mensen zonder geldig entreebewijs dringend op niet naar de vesting te komen.

Magisch Samhain is zondag nog te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Het festival biedt bezoekers daarmee nog één dag de gelegenheid om zich onder te dompelen in de magische wereld in Bourtange.

Foto’s: Johannes Velthuis