Tweede klaverjasavond van het seizoen bij vv Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 6 november vindt de tweede klaverjasavond van het seizoen 2026 / 2027 binnen de v.v. Westerwolde plaats. De kaartavond begint om 19.30 uur in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage. Deze kaartavond is de tweede in een reeks van zeven speelavonden van oktober t/m april.
In principe kan iedereen aan deze kaartavonden deelnemen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Aan het eind van de avond gaat iedere deelnemer met een vleesprijs naar huis. De eerste kop koffie is gratis en tijdens het kaarten wordt er een aantal hapjes geserveerd.
Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond.
Ook wordt er deze kaartavond een vervolg gegeven aan de verkoop van loten voor de eindejaarsverloting. De hoofdprijs is een levensmiddelenpakket ter waarde van € 80,00, te besteden bij JUMBO Vlagtwedde. De trekking van de verloting vindt plaats tijdens de derde klaverjasavond van het seizoen op vrijdag 11 december. Ook wanneer iemand niet meedoet aan de klaverjasavonden, kunnen er loten worden gekocht. Deze zijn tot 11 december te koop in de kantine.
De organisatie hoopt er vrijdagavond a.s. weer een leuke en gezellige klaverjasavond van te maken. Iedereen is van harte welkom!
HJ Pleiter