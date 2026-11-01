Wandelen werkt! in Vriescheloo

Meest bewolkt en droog weekend, morgen lokaal lichte motregen

Zaterdag – Het weekend start bewolkt met lokaal kans op nevel of een mistbank. Zodra de eventuele nevel optrekt, blijft het in onze noordelijke regio gedurende de gehele dag overwegend grijs en bewolkt. Toch heeft het droge weer veruit de overhand en valt er geen neerslag. Met een zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft komt de middagtemperatuur uit op zo’n 11°C. Vanavond en aan het begin van de nacht blijft het eveneens droog met weinig wind boven land.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zondag houdt de bewolking in ons noorden aan. Door dit wolkendek koelt het niet heel sterk af: de minimumtemperatuur komt uit op een graad of 9°C. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog bij nauwelijks wind.

Zondag – Morgen, zondag 1 november, verloopt de eerste dag van de nieuwe maand grijs. Zowel ’s ochtends als ’s middags is het zwaar bewolkt en kan er in onze oostelijke streek plaatselijk wat lichte motregen vallen. Veel neerslag van betekenis wordt er echter niet verwacht. De thermometer geeft ’s middags opnieuw een waarde van rond de 12°C aan. Er staat heel weinig wind. Pas later op de zondagavond kan de motregen overgaan in wat lichte regen, waarna de wind aan het einde van de avond in de kustgebieden wat begint aan te trekken.

Tip van de redactie: Ondanks de grijze lucht is zaterdag een prima dag om op pad te gaan, want morgen kan een dunne motregen het buiten zijn net wat mistroostiger maken.