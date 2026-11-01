Westerwolde op bezoek bij het Stad Groninger Groen-Geel

WESTERWOLDE – Vanmiddag gaat v.v. Westerwolde op bezoek bij Groen-Geel.
Dit seizoen kent de 4e klasse B vier ploegen die aan het eind van het vorig seizoen promoveerden van de vijfde naar de vierde klasse. Tegen twee van deze vier ploegen heeft Westerwolde in haar eerste vijf wedstrijden van de nu lopende competitie intussen al gespeeld. Tegen FVV werden de eerste punten tot dusver behaald, maar vorige week liep de ploeg van trainer Mark Kruize tegen een bijna onthutsende nederlaag aan tegen nieuweling DWZ. De wedstrijden tegen Buinen, Drieborg en Zevenhuizen gingen eveneens verloren.
Voor vanmiddag staat er andermaal een wedstrijd tegen een promovendus op het programma. Op het kunstgras van sportpark Corpus Den Hoorn in Groningen wacht dan voor de tweede keer in competitieverband een treffen met Groen Geel. Voor zover de historische uitslagen laten zien hebben beide ploegen elkaar twee jaar geleden in Groningen elkaar voor het eerst getroffen in een officiële wedstrijd. Westerwolde verliet destijds de stad met een 2 – 1 overwinning; ook de thuiswedstrijd aan het begin van dat seizoen werd toen door Westerwolde gewonnen.
De zondagtak van de groengelen speelde de voorbije jaren hoofdzakelijk in de vijfde en zesde klasse. Twee keer kwam de club uit in de vierde klasse, maar na promotie volgde ook meteen weer degradatie naar een lager niveau. Ook dit derde jaar op het niveau van de vierde klasse gaat het de ploeg nog niet bepaald voor de wind. Van de zes gespeelde wedstrijden werd er één gewonnen, werd er twee keer gelijk gespeeld en drie wedstrijden gingen er verloren. Een en ander levert in de tussenstand een achtste plaats op met een doelsaldo van 10 – 23.
Hoewel Westerwolde op dit moment één verliespunt minder heeft dan de tegenstander van zondagmiddag, is de start van de Vlagtwedders ook niet bepaald florissant te noemen. Voor de ontmoeting van komende zondagmiddag is het natuurlijk wel de vraag of de Vlagtwedders Groen Geel op de ranglijst kunnen passeren. Zo ja, dan zal de ploeg met de volledige buit moeten terugkeren naar Oost-Groningen. En als dat lukt dan is een kleine rehabilitatie t.o.v. het vorige weekend gerealiseerd en kan de aansluiting met de onderkant van de middenmoot een feit zijn. Resumerend, Westerwolde heeft momenteel drie punten uit vijf wedstrijden met een doelsaldo van 10 – 13.
Wie de leiding over de wedstrijd heeft is op dit moment niet geheel duidelijk. Wel weten we dat de wedstrijd op sportpark Corpus Den Hoorn aan de Laan Corpus den Hoorn 101 in Groningen zondagmiddag om 14.00 uur begint.
Bron: HJ Pleiter