Westerwolde trekt met tien man een gelijkspel tegen Groen Geel over de streep

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Waar de een vond dat deze middag Westerwolde een “gestolen” punt meenam uit Groningen, was de ander van mening dat de tien van trainer Mark Kruize in de slotfase prima stand hielden tegen de elf van Groen Geel. Wie er gelijk had, is moeilijk te zeggen, maar het was wel duidelijk dat de uiteindelijke 2 – 2 eindstand wel recht deed aan de krachtsverhouding tussen beide ploegen deze middag. Natuurlijk, als Groen Geel de twee toegekende strafschoppen wel had binnen geschoten, was de einduitslag waarschijnlijk anders uitgevallen. Echter, het was doelman Bas Boonman van Westerwolde die gelet op bovenstaande een positieve hoofdrol (zij het met een randje) voor zich opeiste. Bij de eerste strafschop van Groen Geel, die naast werd geschoten, zat hij er dichtbij; de tweede elfmeter wist hij op sublieme manier te pareren en de aanleiding tot de uiteindelijke veldverwijdering van de goalie zorgde er wel voor dat Groen Geel niet tot de winnende treffer kwam. Met tien man hield Westerwolde nog een kwartier lang prima stand en kon dan ook met een al dan niet gestolen punt huiswaarts keren.

Zelden is Westerwolde in een wedstrijd op zo’n snelle voorsprong gekomen als deze voetbalmiddag het geval was. Na exact 45 seconden lag de bal achter doelman Matisse de Boer van Groen Geel. Vanaf links sneed captain Kevin v.d. Laan het strafschopgebied binnen en met een harde schuiver in de korte hoek verraste hij de sluitpost van Groen Geel dermate dat de bal tegen de touwen verdween: 0 – 1. En vijf minuten later was het al weer raak voor de Vlagtwedders. Op volle snelheid stoomde de vandaag als rechtervleugelverdediger spelende Joran Luijten richting de achterlijn op, waarna zijn prima voorzet nipt gemist werd door Stefan Veldhuis. Misschien maar goed ook, want iets verderop in de zestienmeter stond Kjell Luijten helemaal vrij en met een prachtig schot vanuit een stuit verdween de bal met een mooie boog in de lange hoek achter doelman De Boer: 0 – 2. Misschien wel het mooiste voetbalmoment van deze middag op Corpus De Hoorn van de jongste van de drie Luijtens in de basis en daarmee ook een dit seizoen ongekende start voor de vandaag in het zwart spelende mannen van Mark Kruize. Daarna werd het voor Westerwolde vooral tegenhouden, hetgeen aanvankelijk behoorlijk goed lukte. Maar in de 35e minuut kon dan toch de aansluitingstreffer voor de groengelen worden genoteerd. Nadat verdedigend Westerwolde de bal niet goed uit het eigen strafschopgebied kon wegwerken, was het Thom Jonkman die met een bekeken schuiver doelman Boonman kansloos liet: 1 – 2. En voor de thee had de stand ook weer gelijk kunnen en misschien wel moeten staan. Na een lichte overtreding al dan niet binnen het strafschopgebied, wees arbiter Edwin Beekhuis gedecideerd naar de elfmeter. Echter, Lucien de Vries had namens Groen Geel het vizier niet op scherp staan en tot vreugde van de meegereisde Westerwolde-aanhang verdween de bal langs de verkeerde kant van de paal en dus kon Westerwolde met een 2 – 1 voorsprong gaan rusten.

Datgene wat Groen Geel aan het begin van de wedstrijd overkwam, was na de aftrap van het tweede bedrijf het lot van Westerwolde. Nagenoeg vanaf het moment dat de bal weer rolde, lag de bal na aanrakingen door een aantal Groen Geel-spelers al achter doelman Boonman van Westerwolde. Mede omdat er geen filmbeelden zijn van dit doelpunt, is het moeilijk te beschrijven hoe deze treffer precies tot stand kwam, maar misschien valt het doelpunt wel in de categorie “frommeldoelpunten”. Feit was wel dat het plots 2 – 2 stond middels de bal die het laatst werd beroerd door Boris Luttikhuizen. Na deze gelijkmaker golfde het spel voortdurend op en neer en onder leiding van de hardwerkende middenvelders Kevin v.d. Laan en Sander van Hoorn hield Westerwolde keurig stand en kwam zelf ook tot een aantal gevaarlijke uitvallen. Daarnaast pakte keeper Boonman een aantal prima ballen en in de 67e minuut kon hij zijn faam als penaltykiller etaleren door een tweede toegekende strafschop – genomen door Lars Meppelink – op fenomenale manier te stoppen. Minder positief, maar wel bepalend voor de eindstand, was het feit dat dezelfde Boonman na een te korte en dus slechte terugspeelbal van invaller Thomas Doornbos, een op volle snelheid liggende speler van Groen Geel op onreglementaire wijze de doorgang belemmerde. De rode kaart was terecht en Robert Bruggers mocht Boonman onder de lat vervangen. En dat deed hij het laatste kwartier op een uitstekende manier. Zelfs een gele kaart waardige overtreding op hem doorstond hij goed en dus kon Westerwolde na ruim negentig minuten voetballen met een al dan niet verdiend punt langs een volle, maar helaas verliezende Euroborg naar Oost-Groningen terugkeren.

Veel schieten zowel Westerwolde als Groen Geel niet op met de deze middag overeengekomen puntenverdeling. Wel is het zo dat beide ploegen plek zeven op de ranglijst nog steeds goed in zicht hebben, maar plaats zes of hoger is na zeven speelweekenden al bijna buiten bereik. Het zal dan voor Westerwolde alsmede Groen Geel dit seizoen vooral een strijd worden de degradatie- en nacompetitieplaatsen te ontlopen. Maar voor Westerwolde is er na de deceptie van vorige week zondag en het gelijke spel van vanmiddag goede hoop zondagmiddag 8 november in eigen huis tegen SPW weer tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Op De Barlage begint de wedstrijd (zoals gewoonlijk) om 14.00 uur.

Mooi was het te zien hoe de broers Matthijs en Robin Kruize in de directe nabijheid van sportpark Corpus Den Hoorn om drie uur spelers en begeleiding van FC Groningen “uitzwaaiden” voor hun duel tegen Sparta Rotterdam in de Euroborg. Menig foto werd er geschoten en met de nodige trots poseerden zij met medewerking van de FC Groningenspelers dan ook met veel van hun idolen, niet wetende dat ook in het betaald voetbal kapitale blunders kunnen worden gemaakt………

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Joran Luijten – Tim Huls – Rudie Bergman (75e min. Noah Meems) – Mikai Luijten – Stefan Veldhuis (65e min. Thomas Doornbos) – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn – Peter Beens – Kjell Luijten (65e min. Wilco Huls) – Lars te Bokkel (73e min. Robert Bruggers)

Scheidsrechters: dhr. E. Beekhuis

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 35 (waarvan 20 uit Vlagtwedde e.o.)

Tekst en foto’s: HJ Pleiter